Mario López y Borja López, CEO y COO del Grupo Albitel - ALBITEL

(Información remitida por la empresa firmante)

La operación combina la experiencia internacional de una compañía tecnológica de origen alemán con la capacidad de ingeniería, ejecución y servicio de Albitel.

Sevilla , 20 de noviembre de 2026.

Sevilla, 20 de noviembre de 2026. Albitel, compañía sevillana fundada en 2003, da un nuevo paso en su estrategia de crecimiento con la adquisición e integración de Bunt, iniciativa alemana especializada en el desarrollo de soluciones de medición y monitorización. Esta incorporación permitirá ofrecer al mercado sistemas personalizados y proyectos llave en mano que abarcan desde el diseño y suministro hasta la instalación, integración, puesta en marcha y mantenimiento.

La relación entre ambas compañías se ha construido a lo largo de los años mediante distintos proyectos y servicios de ingeniería. Esa experiencia compartida ha permitido identificar una visión común: simplificar los proyectos de medición, mejorar la calidad del dato y ofrecer al cliente un único interlocutor capaz de responsabilizarse de todo el sistema.

La integración tiene además un significado especial para Mario López, quien realizó sus estudios de ingeniería en Alemania y hoy, como CEO de Albitel, encabeza la incorporación al Grupo de una compañía tecnológica nacida en este país.

“Bunt representa el siguiente paso natural para Albitel. Unimos tecnología, ingeniería y capacidad de ejecución para ofrecer soluciones completas, adaptadas a cada proyecto y con un único responsable de principio a fin”. Mario López, CEO de Albitel

Con esta operación, Bunt combina su experiencia en el desarrollo de tecnología y sistemas de medición con el conocimiento técnico, la estructura operativa y la presencia internacional de Albitel como empresa especializada en ingeniería para energías renovables.

El proyecto nace con bases consolidadas y una clara vocación internacional. Desde Sevilla, sede europea del Grupo, y con presencia en Detroit para el mercado estadounidense y en Oriente Medio, Bunt aspira a convertirse en un socio tecnológico de referencia para promotores, EPC, propietarios y operadores de activos renovables.

“Queremos que nuestros clientes puedan concentrar en un único proveedor todo lo relacionado con sus sistemas de medición. Diseñamos, suministramos, instalamos, integramos y mantenemos cada solución, respondiendo por la fiabilidad del dato durante todo su ciclo de vida”. Borja López, COO de Albitel

La integración de Bunt en el Grupo Albitel une tradición empresarial, especialización técnica y desarrollo tecnológico en un proyecto ambicioso: llevar al mercado soluciones de medición más sencillas de contratar, más fáciles de gestionar y completamente adaptadas a las necesidades reales de cada instalación.