Alcampo y Smartway evitan el desperdicio de más de 17 millones de productos desde 2024

Alcampo x Smartway - Alcampo

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 julio 2026.- Alcampo y Smartway, especialista en soluciones tecnológicas para la lucha contra el desperdicio alimentario en la distribución, han logrado evitar el desperdicio de más de 17 millones de productos que han permitido recuperar, con su venta, más de 32 millones de euros desde el inicio de su colaboración en el 2024

Alcampo articula su lucha contra el desperdicio alimentario con el plan 'Alcampo y tú, sin desperdicio', que se estructura en fases de prevención y reacción para reducir las pérdidas en la cadena de suministro. Su objetivo es reducir el desperdicio alimentario de manera transversal, actuando en todas las fases de la cadena, mediante medidas con Smartway.



Una colaboración para reforzar la gestión de los productos próximos a su fecha de caducidad

Alcampo contaba con herramientas para el control de productos con fechas de caducidad próximas y para el etiquetado. La colaboración con Smartway ha permitido reforzar estos procesos, avanzar en su automatización y dotar a los equipos de una mayor visibilidad sobre los productos que están próximos al final de su vida útil, facilitando una gestión más ágil y homogénea en el conjunto de la red.



El proyecto se apoya en dos soluciones desarrolladas por Smartway: Smartdetection, que permite identificar en tiempo real los productos próximos a su fecha de caducidad, y Smartdecision, que ayuda a definir el nivel de descuento adecuado para favorecer su venta antes de la fecha límite y reducir la merma.



"La reducción del desperdicio alimentario se ha convertido en un reto económico, operativo y regulatorio para la distribución. Con Smartway encontramos un socio capaz de acompañarnos a gran escala, con un enfoque práctico y alineado con la realidad de las tiendas, además de ofrecer resultados medibles en un corto plazo" indica José Luis Ares, Director Nacional de Performance, Alcampo.



"La Ley 1/2025 cambia radicalmente las reglas del juego para la distribución española. Ya no se trata únicamente de una cuestión de compromiso con la sostenibilidad o la RSC: es una obligación legal, con posibles sanciones en caso de incumplimiento. Lo que demuestra el proyecto de Alcampo es que es posible adaptarse rápidamente, a gran escala y sin sacrificar la rentabilidad. Los distribuidores que aún esperan corren el riesgo de verse obligados a actuar con urgencia", Paul-Adrien Menez, cofundador de Smartway.



Una colaboración alineada con el nuevo contexto regulatorio

Estos resultados llegan cuando España acaba de poner en marcha la Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, considerada una de las normativas ambiciosas de Europa. Desde abril de 2026, los distribuidores alimentarios deben implantar planes documentados de prevención, realizar un seguimiento de los volúmenes desperdiciados y formalizar sus procedimientos de valorización de excedentes alimentarios. Unas exigencias alineadas con el trabajo que Alcampo viene desarrollando a través de 'Alcampo y tú, sin desperdicio'.



Sobre SMARTWAY

Comprometida con la lucha contra el desperdicio alimentario desde 2012 y creadora de los espacios 'Cero Desperdicio', Smartway desarrolla soluciones tecnológicas para optimizar la gestión de los productos frescos y la rentabilidad de los supermercados.



Su suite de módulos —Smartdetection, Smartdecision y Smartorder— se integra con los ERP existentes y ofrece resultados medibles en pocas semanas.



Miles de tiendas en 12 países, incluidos Estados Unidos, confían en Smartway desde hace más de 14 años para reducir el desperdicio alimentario y convertir la sostenibilidad en una palanca de rentabilidad.







Emisor: Smartway

Nombre contacto: Solene Rogissart

Descripción contacto: Responsable de la comunicación Smartway

Teléfono de contacto: +33675984610



