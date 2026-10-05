Allianz impulsa una nueva generación de servicios digitales en myAllianz

Nuevas funcionalidades myAllianz - Allianz

(Información remitida por la empresa firmante)

La aplicación refuerza la experiencia digital de los clientes con nuevas funcionalidades que permiten realizar un seguimiento de los siniestros en tiempo real, además de facilitar la gestión de pólizas y el acceso a información sobre productos de inversión. La nueva hoja de ruta de myAllianz impulsa el autoservicio y la relación digital con el cliente, incorporando IA, personalización y nuevos servicios vinculados con el seguro

Madrid, 5 de octubre de 2026.- Allianz da un nuevo paso en su estrategia de digitalización con la evolución de myAllianz, una plataforma que se consolida como el principal punto de contacto digital entre la compañía y sus clientes. La aseguradora sigue incorporando funcionalidades y servicios diseñados para simplificar la gestión de los seguros, mejorar la experiencia de usuario y ofrecer una relación cada vez más personalizada, ágil y transparente.



Seguimiento de siniestros en tiempo real

Entre las principales novedades de esta evolución destaca la posibilidad de realizar un seguimiento detallado de los siniestros en tiempo real desde la propia aplicación. Esta funcionalidad permite a los clientes consultar de manera sencilla y autónoma la evolución de sus expedientes y disponer de una mayor visibilidad sobre todo el proceso, desde su inicio hasta su resolución.



A través de myAllianz, el cliente puede conocer en cada momento en qué estado se encuentra su expediente, cuáles son los próximos pasos y qué gestiones se han realizado, accediendo a la información de forma inmediata y sin necesidad de realizar consultas adicionales. De esta manera, Allianz busca hacer más sencilla y transparente la gestión del siniestro, facilitando información relevante precisamente en uno de los momentos en los que el cliente más necesita contar con respuestas claras y conocer la evolución de su caso.



Visualización mejorada de coberturas y nuevos servicios digitales

El seguimiento en tiempo real supone así un avance relevante en la experiencia digital del cliente, al aportar mayor autonomía, transparencia y control sobre sus gestiones y reforzar el papel de myAllianz como canal de información y servicio durante todo el proceso.



Junto a esta funcionalidad, myAllianz incorpora una nueva forma de visualizar las coberturas contratadas, más clara e intuitiva, facilitando que los clientes puedan consultar y comprender de manera sencilla la protección incluida en sus pólizas.



La evolución de myAllianz incorpora además nuevos servicios digitales de valor añadido que van más allá de la gestión tradicional de pólizas. Entre ellos destaca un servicio de asesoramiento legal mediante chat para clientes autónomos, una iniciativa que refleja la apuesta de Allianz por convertir su aplicación en un ecosistema de servicios que acompañe a las personas y empresas en su día a día, aportando soluciones útiles más allá del seguro.



Una plataforma en constante evolución

En los próximos meses, myAllianz completará su evolución hacia una plataforma de servicios cada vez más amplia, que no solo facilitará la gestión de seguros, sino que ofrecerá acceso a soluciones diseñadas para resolver necesidades reales de clientes particulares, autónomos y empresas. La apuesta de Allianz es situar la app en el centro de la relación con el cliente, combinando protección, asistencia y servicios de valor añadido en una única experiencia digital.



"Nuestro objetivo es que myAllianz se convierta en el eje central de la relación digital con nuestros clientes, siendo cada vez más útil y relevante para ellos. Queremos ofrecer una experiencia simple, intuitiva y ágil para resolver cualquier gestión relacionada con sus seguros, y además ir más allá del seguro, reforzando nuestra propuesta de valor con servicios y beneficios relevantes, exclusivos y personalizados", señala María Luisa de la Peña, Chief Marketing Officer de Allianz.



La evolución de myAllianz forma parte de la estrategia de transformación digital de Allianz y refuerza su compromiso con una experiencia de cliente más cercana, personalizada y conectada. A través de esta apuesta, la compañía busca impulsar el uso de los canales digitales, facilitar la autogestión y seguir mejorando la calidad del servicio ofrecido a sus clientes.

Contacto

Nombre contacto: Sonia Rodríguez Mosquera

Descripción contacto: Allianz

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