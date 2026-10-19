Allianz y Movistar Prosegur Alarmas se unen para reforzar la protección de hogares y comercios

Veit Stutz y Diego Torrico - Allianz

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de octubre de 2026.- El acuerdo permite a los clientes que contraten un nuevo seguro de Hogar o Comercio de Allianz complementar voluntariamente su protección con soluciones de seguridad de Movistar Prosegur Alarmas. La colaboración con Movistar Prosegur Alarmas extiende la protección más allá del seguro y pone el foco en la prevención tanto en viviendas como en negocios

Allianz y Movistar Prosegur Alarmas colaboran para incorporar soluciones de seguridad al ecosistema de servicios de la aseguradora y reforzar su enfoque en prevención para hogares y negocios. La iniciativa permitirá a los clientes que contraten un nuevo seguro de Hogar o Comercio acceder, de forma adicional y voluntaria, a sistemas de seguridad ofrecidos por Movistar Prosegur Alarmas.



La colaboración se enmarca en la evolución de la propuesta de servicios de Allianz, con la que la compañía busca ampliar progresivamente su actividad más allá de la cobertura aseguradora e incorporar soluciones que ayuden a anticiparse a los riesgos. La integración de servicios especializados de seguridad refuerza este enfoque preventivo y amplía las herramientas disponibles para los clientes en la protección de sus viviendas y negocios.



Cobertura para particulares y profesionales

La iniciativa abarca tanto el ámbito particular como el profesional. Los clientes que contraten un nuevo seguro de Hogar podrán acceder voluntariamente a un sistema de seguridad para su vivienda, mientras que quienes contraten un nuevo seguro de Comercio podrán incorporar soluciones de seguridad para su negocio.



Esta incorporación amplía el ecosistema de servicios y soluciones de valor añadido de Allianz y responde a una concepción más amplia del papel de la aseguradora, en la que la prevención adquiere un peso creciente junto a la protección y la asistencia. El objetivo es avanzar hacia un modelo que, además de dar respuesta cuando se produce una incidencia, facilite recursos que permitan actuar de manera preventiva ante determinados riesgos.



"En Allianz seguimos avanzando en nuestro compromiso de situar la prevención en el centro de nuestra estrategia. Tras impulsar iniciativas centradas en la prevención de incendios e inundaciones, damos ahora un paso más con una solución de seguridad para el hogar. Queremos ir más allá de la protección aseguradora, ofreciendo a nuestros clientes herramientas que les permitan anticiparse a los riesgos y proteger lo que más les importa", señala Veit Stutz, CEO de Allianz Seguros.



Por su parte, Diego Torrico CEO de Movistar Prosegur Alarmas apunta: "Este acuerdo con Allianz nos permite acercar nuestras soluciones de seguridad a más hogares y comercios, reforzando una protección que combina prevención, tecnología y respuesta ante posibles incidencias. Juntos facilitamos a los clientes una propuesta complementaria para proteger lo que más les importa".



La iniciativa incluye una promoción vigente en toda España hasta final de año para los clientes que contraten, a través de la red de agentes exclusivos de Allianz, un nuevo seguro de Hogar o Comercio de Allianz y, además, un sistema de seguridad de Movistar Prosegur Alarmas.



Con esta colaboración, Allianz continúa ampliando su ecosistema de servicios en torno a la prevención, la protección y la asistencia, incorporando soluciones complementarias al seguro que permitan responder a nuevas necesidades de particulares y negocios.





Emisor: Allianz

Nombre contacto: Sonia Rodríguez Mosquera

Teléfono de contacto: 638930008