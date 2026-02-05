Allianz Seguros asegura a la delegación española en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026

Allianz - Milano Cortina - Allianz

Madrid, 5 de febrero de 2026.-

Allianz Seguros asegura a 61 miembros de la delegación española en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026. La compañía suma casi 20 años asegurando a la delegación olímpica española, consolidando una relación de largo recorrido con el deporte de alto nivel. Esta protección se enmarca en el papel global de Allianz como aseguradora oficial del Movimiento Olímpico y Paralímpico

Allianz Seguros vuelve a estar al lado del deporte olímpico español en una nueva cita internacional. La compañía asegurará a la delegación española que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, reforzando así un compromiso sostenido con el olimpismo nacional que se extiende ya durante 20 años.



En total, 61 personas de la delegación española estarán protegidas por Allianz Seguros durante el desarrollo de los Juegos —20 deportistas y 41 miembros no deportistas— a lo largo del periodo comprendido entre el 27 de enero y el 26 de febrero de 2026.



"Proteger a la delegación española en Milano-Cortina 2026 es para nosotros un orgullo. En Allianz Seguros nos encargamos de su tranquilidad para que puedan concentrarse en dar lo mejor de sí mismos. Nuestro deseo es sencillo: que vuelvan a casa sanos, seguros y, por supuesto, con muchas medallas en el cuello", afirma Veit Stutz, CEO de Allianz Seguros.



La cobertura incluye pólizas de Salud en modalidad de reembolso completo, así como seguros de Accidentes, que contemplan tanto los desplazamientos como la vida privada, garantizando una protección integral en un entorno de máxima exigencia deportiva y operativa.



La protección de la delegación española se enmarca en el compromiso global de Allianz con el Movimiento Olímpico y Paralímpico. Como aseguradora oficial de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, Allianz contribuye a garantizar la seguridad y el buen desarrollo de uno de los mayores eventos deportivos del mundo, apoyando a organizadores, atletas y aficionados.



Un compromiso global

En un contexto internacional marcado por la fragmentación y la incertidumbre, Allianz refuerza el papel del deporte como espacio de encuentro y cohesión. Atletas de todo el mundo se benefician del respaldo de la compañía, que no solo acompaña en la competición, sino también en la preparación para su futuro más allá del deporte. En este sentido, el lanzamiento del Safety Sled supone un nuevo avance en la mejora de la seguridad en los deportes de invierno, con especial foco en el bobsleigh.



El compromiso de Allianz con los Juegos se expresa también a través de acciones simbólicas y sociales. Doscientos empleados y clientes de Allianz participarán en el relevo de la antorcha paralímpica, llevando la llama hasta la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos el 6 de marzo de 2026, como símbolo de unidad e inclusión.



"Allianz se enorgullece de colaborar de nuevo con el Movimiento Olímpico y Paralímpico para dar vida a los Juegos de Invierno de Milano-Cortina 2026. Ya sea apoyando a los atletas en su preparación para la competición y para la vida, o aportando tranquilidad a los organizadores y espectadores, nuestro objetivo es magnificar el espíritu olímpico más allá de las sedes deportivas e inspirar a personas de todo el mundo", afirmó Oliver Bäte, CEO de Allianz SE.



Seguridad y gestión del riesgo en los Juegos

La participación de Allianz comenzó años antes del evento, colaborando con el Comité Organizador Nacional Italiano en el diseño de soluciones de seguros a medida para unos Juegos celebrados en sedes geográficamente dispersas, desde Milán hasta los Dolomitas y los Alpes italianos. La cobertura abarca riesgos vinculados a la responsabilidad civil, las ciberamenazas y las interrupciones de viaje, en coordinación con el Comité Olímpico Internacional y el mercado asegurador.



Además, Allianz Partners ofrece seguros de cancelación de entradas para los aficionados y cobertura de asistencia médica a los miembros de la familia olímpica sobre el terreno.



Desde enero de 2025, Allianz colabora con la Asociación Alemana de Bobsleigh y Luge para elevar los estándares de seguridad en este deporte. El Safety Sled, ya utilizado en los campeonatos mundiales de 2025, analiza las condiciones del hielo y la pista y comparte información clave con los pilotos antes de la competición, incluido durante los Juegos de Milano-Cortina 2026.



Excelencia deportiva y desarrollo personal

El apoyo a los atletas es el eje central de la colaboración de Allianz con el Movimiento Olímpico y Paralímpico. El Equipo Allianz está formado por 120 atletas y paraatletas de 33 países, de los cuales 38 compiten en disciplinas de invierno y 28 tienen prevista su participación en Milano-Cortina 2026.



A través de iniciativas como Buddy Program y MoveNow, Allianz ofrece mentoría, educación financiera y orientación profesional, ayudando a los deportistas a gestionar tanto los retos del alto rendimiento como su futuro personal y profesional.



20 años junto al Movimiento Paralímpico

El año 2026 marca 20 años de colaboración de Allianz con el Movimiento Paralímpico, una relación iniciada en 2006 y que evolucionó hasta convertir a Allianz en Socio Olímpico y Paralímpico Mundial en 2021. Durante estas dos décadas, la compañía ha contribuido de forma decisiva a aumentar la visibilidad, la profesionalización y la inclusión del deporte paralímpico.



De cara al futuro, Allianz seguirá ampliando el acceso al deporte para personas con discapacidad, especialmente en regiones infrarrepresentadas, bajo la convicción de que el deporte es para todos.



