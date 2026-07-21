‘Amarga Navidad’, de la ovación en Cannes a uno de los éxitos del verano en Movistar Plus - Movistar+

(Información remitida por la empresa firmante)

La última película de Pedro Almodóvar, con la participación destacada de Movistar Plus, ha encontrado una segunda vida en streaming tras su paso por la Sección Oficial del Festival de Cannes y su estreno por distintas ciudades alrededor del mundo.

Madrid, 21 de julio de 2026.- Hay películas que triunfan en los festivales y otras que conectan con el gran público meses después. `Amarga Navidad parece haber conseguido ambas cosas. La última cinta de Pedro Almodóvar, que fue recibida con una gran ovación en su estreno mundial en el Festival de Cannes y compitió en la Sección Oficial, era uno de los estrenos en plataforma más esperados y ya se puede ver en exclusiva en Movistar Plus.

El recorrido de la película comenzó en la Croisette, donde Almodóvar presentó una de sus obras más personales acompañado por un reparto de primer nivel formado por Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit, Quim Gutiérrez y Rossy de Palma. La recepción en Cannes confirmó el interés que despertaba una historia que explora los límites entre la realidad y la ficción, la inspiración artística y la autoficción.

En el festival, el propio Almodóvar definió `Amarga Navidad y `Dolor y gloria como un “díptico” en el que se ha permitido acercarse más que nunca a sí mismo. Ese componente autobiográfico atraviesa una película construida sobre dos tiempos narrativos y marcada por el duelo, la creación artística y la búsqueda de sentido tras una crisis personal y creativa.

La historia alterna la vida de Elsa, una directora de publicidad interpretada por Bárbara Lennie en el Madrid de 2004, y la de Raúl, un guionista y director al que da vida Leonardo Sbaraglia en 2025. A medida que ambos relatos se cruzan, la película plantea preguntas sobre hasta dónde puede llegar un creador cuando utiliza su propia vida y la de aquellos que la rodean como materia prima para una obra.

Tras su estreno en salas el pasado marzo, `Amarga Navidad ha encontrado un nuevo impulso con su desembarco en streaming. La llegada a Movistar Plus ha coincidido además con una programación especial dedicada al director manchego, que permite revisitar títulos esenciales de su filmografía como `Todo sobre mi madre, `Hable con ella, `Volver o `Mujeres al borde de un ataque de nervios.

Lejos de ser solo un nuevo estreno de catálogo, `Amarga Navidad se ha convertido en una de las conversaciones cinematográficas del verano. Un éxito que confirma que Pedro Almodóvar sigue siendo capaz de trasladar el prestigio festivalero a la conversación popular y que demuestra cómo el recorrido de una película ya no termina en los cines: a veces, comienza de nuevo cuando llega a las plataformas.

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