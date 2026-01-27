Andrés Farrugia presenta proyecto hipotecario para integrar a trabajadores de la construcción

Andrés Farrugia presenta proyecto hipotecario - Andrés Farrugia

La Caja de Ahorros, bajo la gestión de Andrés Farrugia, anunció un programa hipotecario para trabajadores de la construcción, reforzando la inclusión financiera de este sector clave

El anuncio fue realizado por el gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia quien destacó que el proyecto permitirá integrar formalmente a miles de trabajadores de la construcción al sistema bancario, a través de una cartera de créditos diseñada específicamente para su realidad laboral.



Un producto hipotecario diseñado para un sector estratégico

El gerente general explicó que el programa está orientado a cerca de 50,000 trabajadores de la construcción que actualmente desarrollan esta actividad en el país, un número que podría ampliarse hasta 70,000 beneficiarios con la ejecución de nuevos proyectos de inversión pública previstos para 2026.



"Hoy damos inicio a un proyecto que le da acceso al sistema bancario a un segmento tan importante como el de los trabajadores de la construcción, mediante un crédito hipotecario diseñado especialmente para ellos", señaló el gerente general Andrés Farrugia.



El producto hipotecario contempla términos y condiciones flexibles, ajustados a los periodos en los que los trabajadores cambian de obra, respetando los tiempos propios de la actividad. Andrés Farrugia indicó que los créditos podrán otorgarse con plazos de hasta 30 años y tasas de interés especiales, facilitando el acceso a una vivienda bajo condiciones sostenibles.



El gerente general subrayó que la iniciativa reconoce la productividad y estabilidad económica del sector, el cual, junto con la actividad inmobiliaria, representa aproximadamente el 24% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.



Impacto económico y social

Andrés Farrugia destacó que la implementación del programa se produce en un contexto de expansión de la inversión pública, con una cartera estimada de cerca de 12,000 millones de dólares destinada a programas de desarrollo e infraestructura a nivel nacional para 2026, lo que impulsará la generación de empleo y ampliará el universo de trabajadores elegibles.



"Este proyecto reconoce el aporte real de los trabajadores de la construcción al crecimiento del país y les permite acceder a una vivienda propia bajo condiciones acordes a su realidad laboral", afirmó Andrés Farrugia.



La iniciativa fue desarrollada de manera conjunta con el Ministerio de Trabajo, como parte de una estrategia orientada a reducir el déficit habitacional, fortalecer la inclusión financiera y consolidar un modelo de banca social con enfoque en el desarrollo sostenible.



La Caja de Ahorros reiteró que cuenta con la capacidad operativa y técnica para implementar el programa a nivel nacional, a través de su red de sucursales y personal especializado, facilitando el acceso a financiamiento a uno de los sectores más dinámicos de la economía panameña.

