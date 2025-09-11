ANFAPA agrupa, desde 1987, a los principales fabricantes de morteros industriales y SATE

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sector de la construcción ha experimentado en las últimas décadas una transformación marcada por la búsqueda de soluciones eficientes, sostenibles y adaptadas a nuevas exigencias normativas. En este contexto, la figura de los fabricantes de morteros y SATE ha adquirido una relevancia estratégica dentro del desarrollo técnico y económico del sector.

Fundada en 1987, ANFAPA (Asociación de fabricantes de Morteros y SATE) integra a empresas españolas dedicadas a la fabricación de morteros industriales y sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE). Su trayectoria ha estado marcada por la consolidación de un tejido empresarial especializado, el impulso de la calidad en los productos del sector y la representación activa de sus intereses ante instituciones y organismos reguladores.

Evolución, crecimiento y representatividad del sector

En 2014, la incorporación de cinco empresas especializadas en sistemas SATE supuso un punto de inflexión en la proyección de ANFAPA, ampliando su campo de actuación y reforzando su posicionamiento como entidad de referencia en soluciones técnicas de envolvente térmica. Esta evolución culminó en 2020 con la fusión con AFAM, lo que dio lugar a una entidad más representativa y cohesionada dentro del panorama industrial español.

Actualmente, ANFAPA cuenta con 46 empresas miembros y 28 patrocinadores. En conjunto, representa un volumen de negocio cercano a los 1.430 millones de euros, con una red de 384 almacenes, cerca de 100 fábricas y una plantilla global de más de 4.400 profesionales. Este crecimiento ha permitido reforzar la capacidad de innovación, desarrollar nuevos proyectos técnicos y fomentar un marco de colaboración estable entre las empresas del sector.

Compromiso con la calidad, la sostenibilidad y la innovación

El trabajo de ANFAPA se centra en promover estándares de calidad elevados en la producción y aplicación de morteros de albañilería, morteros técnicos y sistemas SATE. Esta misión se lleva a cabo mediante el impulso de buenas prácticas, la colaboración en el desarrollo normativo y la participación en proyectos orientados al crecimiento sostenible de la industria.

A través de una estructura consolidada y una red empresarial en expansión, ANFAPA actúa como plataforma de unión, intercambio y representación. Su visión de futuro, basada en la mejora continua, ha contribuido a fortalecer el papel de los fabricantes de morteros y SATE, posicionándolos como agentes clave en la evolución técnica y energética del sector de la construcción.

Contacto

Emisor: ANFAPA

Contacto: ANFAPA

Email de contacto: cruz@anfapa.com