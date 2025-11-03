Madrid, 3 de noviembre de 2025.-

Antal International, firma global de reclutamiento, ha presentado su Global Hiring Report 2025, un estudio que analiza las tendencias, retos y oportunidades del mercado laboral en todo el mundo.

El informe, basado en las respuestas de más de 10.000 profesionales, revela que los candidatos valoran especialmente la flexibilidad laboral, el crecimiento salarial y las oportunidades de desarrollo profesional. Por su parte, las empresas continúan enfrentándose a escasez de talento, retos de retención y la necesidad de alinear los salarios con las expectativas del mercado.

El estudio destaca además contrastes regionales importantes: mientras que la contratación en algunas zonas de Europa se mantiene prudente, regiones como MENA, África e India muestran un notable aumento en la demanda de talento cualificado.

En España, la competencia por el talento también se intensifica, especialmente en sectores estratégicos como tecnología, ingeniería, salud y ventas. Los candidatos buscan cada vez más modelos de trabajo híbrido, equilibrio entre vida personal y profesional, y progresión salarial clara, mientras que las empresas deben enfrentarse a vacantes difíciles de cubrir y a la necesidad de adaptar sus políticas de compensación para mantenerse competitivas en el mercado local.

Según Antal International, la competencia por el talento es más intensa que nunca, y las organizaciones que se adapten con rapidez a estas nuevas expectativas tendrán mayores posibilidades de atraer y retener a los mejores profesionales.

El Global Hiring Report 2025 ofrece así una guía estratégica y práctica para empresas y líderes de recursos humanos que buscan anticiparse a los cambios del mercado laboral global.

*

DATOS PÚBLICOS:

(Información remitida por la empresa firmante)

IMAGEN: Antal International Spain

PIE DE FOTO: Antal International presenta el Global Hiring Report 2025; tendencias clave del mercado laboral

Contacto

Emisor: Antal International Spain

Contacto: Antal International Spain

Número de contacto: 913106015