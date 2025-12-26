Antea Flora consolida su éxito en Valencia con 10.000 pedidos a domicilio; un modelo nuevo sin intermediario

Antea Flora consolida su éxito en Valencia con 10.000 pedidos a domicilio; un modelo nuevo sin intermediarios - ANTEA FLORA

Valencia, 28 de diciembre de 2025.- La floristería Antea Flora ha alcanzado un hito decisivo en su trayectoria al superar los 10.000 encargos a domicilio gestionados de forma directa, validando así su apuesta por un modelo de negocio que elimina las plataformas de intermediación. Este crecimiento responde a una demanda cada vez mayor de los consumidores valencianos, que buscan una alternativa transparente frente a las webs de reventa que, a menudo, generan sobrecostes y problemas de calidad al no tocar el producto final.

Estas plataformas no elaboran los arreglos florales ni gestionan directamente las entregas. Su función se limita a canalizar los pedidos hacia floristerías locales, aplicando un margen adicional sobre el precio final. Como consecuencia, el cliente acaba pagando más por un producto sobre el que la plataforma no tiene control directo y que recorre una cadena logística más larga, lo que incrementa el riesgo de incidencias durante el proceso.

Frente a este contexto, las floristerías locales que gestionan todo el proceso, desde el diseño del ramo hasta la entrega final, ofrecen una alternativa más transparente, eficiente y alineada con las expectativas del cliente. En Valencia, Antea Flora se ha consolidado como un ejemplo de este modelo directo, apostando por la calidad, la cercanía y el control total del servicio.

Un modelo de envío directo desde la floristería

Antea Flora diseña sus propios arreglos florales, trabaja con flores de temporada y gestiona directamente el envío de flores a domicilio en Valencia capital y en barrios como Ruzafa, El Carmen, Campanar, Patraix o Benimaclet, además de atender poblaciones cercanas como Sagunto o Cullera. Este control integral permite reducir incidencias, garantizar una mayor frescura del producto y ofrecer una mejor relación calidad-precio al eliminar intermediarios.

La experiencia acumulada en más de 10.000 encargos refleja una operativa sólida y consistente, basada en entregas puntuales y en una alta correspondencia entre el producto presentado online y el recibido por el destinatario. Este enfoque refuerza la confianza del cliente y consolida un modelo de servicio más responsable y transparente.

La propuesta de Antea Flora se apoya en un diseño floral cuidado, una experiencia digital clara y una gestión directa de los envíos. Sus ramos destacan por un enfoque contemporáneo y equilibrado, alejándose de los diseños genéricos habituales, mientras que su web propia permite realizar pedidos de forma sencilla y fiable a través de su plataforma.

En un mercado donde la intermediación encarece los precios y diluye la responsabilidad sobre el resultado final, Antea Flora refuerza el valor de la floristería local en Valencia, consolidándose como una de las opciones más fiables para el envío de flores a domicilio en la ciudad.

