- Se anuncian los finalistas y semifinalistas del concurso *Seeding the Future Global Food System Challenge*, con un premio de un millón de dólares.

NEWS AKTUELL // Bonn, Alemania, 3 de febrero de 2026. Se anuncian los equipos que avanzan en la 5.ª edición del Seeding the Future Global Food System Challenge (GFSC): los finalistas del Seed Grant (financiamiento semilla), los semifinalistas del Growth Grant (financiamiento para el crecimiento) y los semifinalistas del Seeding the Future Grand Prize (Gran Premio Seeding the Furure). Este anuncio marca un hito clave en este concurso global, con un premio de millón de dólares que apoya soluciones innovadoras y de gran impacto para transformar los sistemas alimentarios.

Creado y financiado por la Fundación Seeding The Future y, por primera vez, organizado por Welthungerhilfe (WHH), el concurso atrajo un récord de más de 1600 solicitudes de equipos innovadores provenientes de 112 países, lo que refleja el creciente impulso mundial para la transformación de los sistemas alimentarios.

Tras un riguroso proceso de revisión internacional en varias etapas, 36 equipos han avanzado a través de los tres niveles de premios. Entre ellos se encuentran 16 finalistas del Seed Grant (que compiten por 8 premios de 25 000 dólares), 12 semifinalistas del Growth Grant (que compiten por 3 premios de 100 000 dólares) y 8 semifinalistas del Seeding The Future Grand Prize (que compiten por 2 premios de 250 000 dólares).

*Ser anfitrión del GFSC refleja el compromiso de Welthungerhilfe con la aceleración de innovaciones audaces y escalables donde más se necesitan. La diversidad de soluciones de este año recalca la complejidad de los retos del sistema alimentario y la creatividad de los innovadores alrededor del mundo*, afirmó Jan Kever, director de Innovación en Welthungerhilfe.

Las innovaciones presentadas abarcan diversos temas y enfoques, entre ellos se incluyen la producción climáticamente inteligente, los alimentos ricos en nutrientes, la reducción de la pérdida de alimentos y los modelos de mercado inclusivos, reflejando la complejidad y la interconexión de los retos actuales de los sistemas alimentarios.

*El Seeding The Future Global Food System Challenge existe para catalizar innovaciones impactantes, audaces y escalables que impulsen la transformación de los sistemas alimentarios. Estamos muy contentos de trabajar junto a Welthungerhilfe como socio de confianza y anfitrión del Concurso, y nos sentimos alentados por la calidad y la diversidad de las innovaciones que han surgido en este primer año de colaboración*, afirmó Bernhard van Lengerich, fundador y director ejecutivo de la Fundación Seeding The Future.

Aunque el número de premios es limitado, todos los finalistas, semifinalistas, y candidatos que hayan obtenido algún reconocimiento previo en otros concursos de innovación, pueden unirse a la base de datos y red de innovación del sistema alimentario mundial de STF. Actualmente se encuentra en fase de pruebas beta con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), lo que amplía enormemente su visibilidad y alcance a través del público mundial.

Lista de finalistas y semifinalistas del Seeding the Future Global Food System Challenge 2025: Seed Grant, Growth Grant y Seeding the Future Grand Prize

Encontrará más detalles aquí: welthungerhilfe.org/gfsc-finalists

Semifinalistas del Seeding the Future Grand Prize (Gran Premio Seeding The Future)

• CNF Global, Kenia

• ZTN Technology PLC, Etiopía

• One Acre Fund, Ruanda

• Sanku, Tanzania

• Nabahya Food Institute (NFI), República Democrática del Congo

• ABALOBI, Sudáfrica

• metaBIX Biotech, Uruguay

• Nurture Posterity International, Uganda

Semifinalistas del Growth Grant (financiamiento para el crecimiento)

• Baobaby, Togo

• Safi International Technologies Inc., Canadá

• Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), México

• Farmlab Yeranda Agrisolution Producer Company Limited, India

• Banco de Alimentos Santa Fe (BASFE), Argentina

• Chartered Consilorum (Pty) Ltd, Sudáfrica

• Universidad Americana de Beirut, Unidad de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (ESDU en AUB), Líbano

• The Source Plus, Kenia

• Iviani Farm Limited, Kenia

• Rwandese Endogenous Development Association, Ruanda

• NatureLEAD, Madagascar

• Ndaloh Heritage Organisation, Kenia

Finalistas del Seed Grant (financiamiento semilla)

• Inua Damsite CBO, Kenia

• World Neighbors, Estados Unidos

• Keloks Technologies Ltd, Nigeria

• REBUS Albania, Albania

• Tanzania Conservation and Community Empowerment Initiative (TACCEI), Tanzania

• Intrasect, Suiza

• VKS AGRITECH, India

• Murmushi People's Development Foundation, Nigeria

• Levo International, Inc., Estados Unidos

• Effective Altruism Research Services Ltd, Uganda

• Taita Taveta University, Kenia

• CultivaHub, República Democrática del Congo

• Resource Hub for Development (RHD), Kenia

• FUTURALGA S.COOP.AND, España

• West Africa Centre for Crop Improvement, University of Ghana, Ghana

• Sustainable Solutions Kenya, Kenia

Acerca de la Fundación Seeding The Future (STF)

STF es una organización privada sin fines de lucro dedicada a garantizar el acceso equitativo a alimentos seguros, nutritivos, asequibles y de confianza. Apoya innovaciones que transforman los sistemas alimentarios y benefician tanto a las personas como al planeta. Más información en www.seedingthefuture.org

Acerca de Welthungerhilfe (WHH)

WHH es una de las organizaciones de ayuda privadas más grandes de Alemania, que lucha por un mundo sin hambre desde 1962. Más información en: Welthungerhilfe (WHH) - Welthungerhilfe

