Aosom.es activa su campaña Black Friday sin IVA con descuentos en miles de productos

Madrid, 28 de noviembre de 2025.- La temporada de promociones de noviembre marca un punto clave en el calendario comercial, especialmente en el ámbito del comercio electrónico. Con el incremento de la demanda por parte de los consumidores, las marcas refuerzan sus estrategias mediante descuentos específicos y condiciones de compra flexibles que se anticipan a las fechas navideñas.

En este contexto, Aosom.es ha lanzado una promoción especial eliminando el IVA en todos los productos enviados por la empresa desde España. El descuento, equivalente al importe del impuesto, se aplica de forma automática utilizando el código promocional SINIVA, disponible durante el periodo de campaña. El Black Friday Aosom alcanza a miles de referencias en categorías como mobiliario de hogar, jardín, oficina, juguetes, equipamiento deportivo, bienestar, artículos infantiles y soluciones para mascotas. Es una promoción pensada para anticipar las compras navideñas y comprar regalos de Navidad al mejor precio.

En esta misma línea, la tienda online amplía su plazo de devoluciones hasta final de enero para favorecer que los clientes compren ahora aprovechando estos descuentos con la garantía de devolverlo más adelante si es necesario.

Condiciones especiales con financiación a plazos sin intereses

Además del descuento sin IVA, Aosom.es incorpora una ventaja adicional para quienes opten por financiar su compra con Scalapay. Los primeros 100 pedidos superiores a 250 euros se benefician de un descuento extra de 25 euros, siempre que el pago se realice eligiendo el método de pago en 3 o en 4 de Scalapay. Esta acción se integra como una solución orientada a mejorar la experiencia de compra digital y facilitar el acceso a productos de valor sin incremento en el coste final.

Este enfoque responde a un perfil de consumidor que valora tanto el ahorro como la flexibilidad en el pago. La disponibilidad de ofertas Aosom con condiciones ventajosas refuerza el posicionamiento de la marca dentro del sector de equipamiento para el hogar y ocio, en un periodo especialmente relevante para el comercio online.

Una campaña que consolida el atractivo comercial del mes de noviembre

La campaña se alinea con las dinámicas actuales de consumo, caracterizadas por la búsqueda de promociones combinadas con métodos de pago accesibles. Con acciones como el Black Friday Aosom, la compañía responde a un público que prioriza la funcionalidad, la rapidez y el precio competitivo en sus decisiones de compra.



