APIT Madrid descubre el lado verde y monumental de la capital en sus nuevas rutas guiadas - APIT

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de septiembre

Madrid ha revalidado por séptimo año consecutivo su reconocimiento internacional como Ciudad Arbórea del Mundo, una distinción que pone en valor la gestión, protección y conservación del arbolado urbano de la capital. Este patrimonio natural forma parte de una ciudad en la que parques históricos, grandes espacios forestales y corredores fluviales conviven con monumentos, obras de arte y enclaves ligados a siglos de historia. Sin embargo, una parte importante de este legado permanece fuera de los recorridos turísticos más habituales. En este escenario, APIT Madrid (ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIAS OFICIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID) contribuye a mostrar Madrid como una ciudad verde mediante un programa de recorridos conducidos por guías oficiales especializados en su historia y patrimonio. Las visitas permiten acercarse a algunas de las principales zonas verdes en la ciudad de Madrid desde una perspectiva que combina naturaleza, urbanismo, arte y memoria histórica.

Las rutas están patrocinadas por la COMUNIDAD DE MADRID (CAM) y forman parte de una programación que permite descubrir tanto espacios emblemáticos como enclaves menos conocidos de la capital. Muchas de estas visitas tienen como punto de partida la Oficina de Turismo de la Puerta del Sol, 5, facilitando desde uno de los principales puntos neurálgicos de Madrid el acceso a diferentes itinerarios culturales.

Madrid Río, naturaleza e historia junto al Manzanares

La Ruta Madrid Río presenta una perspectiva diferente del entorno del Manzanares, un espacio profundamente transformado durante las últimas décadas y convertido en uno de los grandes corredores verdes de la capital. El itinerario permite interpretar esta evolución urbana al mismo tiempo que recupera episodios históricos y patrimoniales asociados al río.

El recorrido parte del entorno de la ermita de San Antonio de la Florida, donde se encuentran los célebres frescos realizados por Francisco de Goya en 1798, y continúa por Madrid Río para analizar la recuperación paisajística de una zona anteriormente marcada por el tráfico rodado. Árboles, espacios peatonales, miradores y patrimonio histórico permiten comprender cómo la transformación de las riberas ha incorporado nuevos usos ciudadanos sin perder la memoria de los lugares que han definido esta parte de Madrid.

Desde puente del Rey, desde el que se contempla una panorámica del Palacio Real y la Catedral de la Almudena, además de la ermita de la Virgen del Puerto y el Puente de Segovia. De este modo, el recorrido relaciona patrimonio artístico, naturaleza y desarrollo urbano dentro de un mismo relato sobre la evolución de la ciudad.

La Casa de Campo, de espacio de la Corona a gran pulmón verde

La Ruta Casa de Campo centra la atención en uno de los espacios naturales más representativos de Madrid. Su historia está estrechamente vinculada a la monarquía y al crecimiento de la capital, hasta convertirse con el paso del tiempo en uno de sus principales espacios públicos y en una pieza esencial de su infraestructura verde.

Su transformación desde antiguo espacio vinculado a los usos de la Corona hasta gran parque urbano permite recorrer diferentes etapas de la historia madrileña desde una perspectiva paisajística. Caminos, masas forestales y miradores conservan las huellas de esa evolución y ofrecen, al mismo tiempo, algunas de las perspectivas más amplias sobre el perfil monumental de Madrid.

La visita guiada permite interpretar elementos que pueden pasar inadvertidos durante un paseo convencional y comprender la relación que la Casa de Campo ha mantenido históricamente con la ciudad. La intervención de guías oficiales aporta contexto a un espacio cuyo interés va más allá de sus dimensiones naturales, al reunir valores históricos, paisajísticos y culturales que explican buena parte de su singularidad dentro del patrimonio madrileño.

El Retiro, un jardín histórico convertido en museo al aire libre

La Ruta Parque del Retiro profundiza en la dimensión histórica y artística de uno de los parques más conocidos de Madrid. Más allá del estanque y de sus grandes paseos, el antiguo jardín vinculado al Palacio del Buen Retiro conserva monumentos, fuentes, esculturas y construcciones que permiten reconstruir distintas etapas de la historia de la capital.

El recorrido aborda el origen de enclaves como el Palacio del Buen Retiro, el Salón de Reinos o la antigua Fábrica de Porcelana y presta especial atención a una de las grandes colecciones de escultura al aire libre presentes en España. Espacios como la Casita del Pescador, el monumento a Alfonso XII, el Palacio de Velázquez, el Palacio de Cristal o el Parterre permiten observar el parque desde una perspectiva en la que naturaleza y patrimonio monumental forman parte de un mismo conjunto.

Esta interpretación aporta una lectura diferente del Retiro y permite entender su evolución desde jardín asociado a la realeza hasta uno de los principales espacios públicos de la ciudad. La vegetación, la arquitectura y las obras escultóricas funcionan así como testimonios de diferentes momentos históricos que continúan presentes en el paisaje actual.

Madrid reúne un patrimonio verde cuya dimensión cultural trasciende su función ambiental y recreativa. A través de sus rutas especializadas diseñadas por APIT Madrid, la asociación pone en valor esa relación entre naturaleza, historia y patrimonio, ofreciendo nuevas perspectivas sobre espacios ampliamente conocidos y sobre otros enclaves que permanecen alejados de los circuitos turísticos convencionales. Con el patrocinio de la COMUNIDAD DE MADRID (CAM), esta programación contribuye a ampliar la mirada sobre la capital y a mostrar la riqueza histórica que se conserva en algunos de sus principales paisajes urbanos.

Contacto

Emisor: APIT

Contacto: APIT

Número de contacto: 915 42 12 14