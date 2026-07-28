La app española gratuita que ha llegado a superar a ChatGPT y Gemini - Gasall

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de julio de 2026.-

Con más de 1,5 millones de descargas, Gasall se consolida como una de las aplicaciones favoritas de los conductores para consultar el precio del combustible y planificar sus viajes por carretera. El coche ya está cargado. El destino, marcado en el navegador. Antes de arrancar, hay un gesto que cada vez forma parte de la rutina de más conductores españoles: sacar el móvil para decidir dónde hacer la primera parada del viaje. Hasta hace pocos años, la mayoría repostaba cuando se encendía la reserva o al encontrarse la primera estación de servicio. Hoy esa decisión empieza incluso antes de poner la primera marcha. Cada vez son más los conductores que consultan desde el móvil cuál será la mejor parada antes de salir de casa. Ese cambio de hábito ha convertido a Gasall en una de las aplicaciones españolas con mayor crecimiento de los últimos meses y en una herramienta habitual para quienes recorren las carreteras durante todo el año. No por entretenimiento, sino por necesidad.

La aplicación que convirtió la preocupación por el combustible en un fenómeno de descargas

El punto de inflexión llegó durante la reciente escalada del precio de los carburantes provocada por la incertidumbre internacional tras el conflicto en Oriente Medio. La preocupación por el coste de llenar el depósito llevó a miles de conductores a buscar herramientas que les permitieran consultar los precios antes de repostar.

Fue entonces cuando Gasall registró el mayor crecimiento de su historia, llegando incluso a superar temporalmente en descargas a aplicaciones tan populares como ChatGPT, Gemini, Whatsapp e Instagram. Lejos de tratarse de un fenómeno puntual, ese interés ha vuelto a crecer con la llegada del verano y el inicio de los grandes desplazamientos por carretera.

"Tras el récord de descargas registrado durante la subida del precio de los carburantes en primavera, este verano estamos viendo un nuevo crecimiento muy importante. Cada vez son más los conductores que consultan la app antes de iniciar un viaje para decidir dónde merece la pena parar", explica Álvaro Balbontín, responsable de Mobivery, firma del Grupo Nunsys y desarrolladora de Gasall.

Ese crecimiento no solo se reflejó en las listas de descargas. Hoy Gasall supera el millón y medio de descargas, suma más de 37.000 reseñas verificadas entre App Store y Google Play con una valoración media de 4,6 estrellas sobre 5 y ofrece información de más de 40.000 precios correspondientes a más de 12.000 estaciones de servicio distribuidas por toda España.

Pocas aplicaciones pueden decir que llevan más de quince años evolucionando junto a sus usuarios. Gasall es una de ellas. Lo que comenzó como una sencilla herramienta para consultar el precio del combustible se ha transformado en una aplicación pensada para ayudar a los conductores a decidir mejor cada parada durante sus desplazamientos.

Mucho más que una aplicación para comparar precios

Aunque nació para ayudar a localizar las estaciones de servicio con los mejores precios del combustible, Gasall ha evolucionado hasta convertirse en una herramienta que ayuda a los conductores a tomar mejores decisiones durante todo el viaje.

Millones de usuarios llegan a Gasall para ahorrar unos céntimos por litro, pero terminan descubriendo una aplicación que les ayuda a decidir mejor cada parada del viaje.

Además de consultar el precio actualizado de la gasolina y el diésel utilizando los datos oficiales publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, los usuarios pueden localizar estaciones cercanas, guardar favoritas, consultar la evolución histórica de los precios o preparar un viaje con mayor tranquilidad.

Porque una parada no consiste solo en repostar. También implica decidir dónde merece la pena detenerse, cuándo hacerlo y qué servicios encontrar durante el camino. En definitiva, hacer que cada parada merezca la pena.

Y es precisamente en verano cuando esa utilidad cobra mayor sentido. Con cientos o incluso miles de kilómetros por delante, decidir dónde hacer una parada deja de ser una cuestión improvisada para convertirse en una pequeña decisión que puede mejorar todo el viaje.

Coincidiendo con este crecimiento, Gasall ha estrenado recientemente la mayor evolución de su historia. La aplicación incorpora una experiencia de usuario completamente renovada, una navegación más intuitiva y nuevas funcionalidades pensadas para responder a las nuevas formas de viajar y a las necesidades de una comunidad de conductores en constante evolución.

Todo empezó con la necesidad de un conductor

Mucho antes de superar el millón y medio de descargas, Gasall fue simplemente la respuesta a una pregunta que miles de conductores se hacían casi a diario: ¿merece la pena esperar unos kilómetros más para repostar?

Cuando las aplicaciones móviles apenas comenzaban a formar parte del día a día, identificó una necesidad que compartían miles de conductores: conocer el precio del combustible antes de decidir dónde repostar. Así nació Gasall, una de las primeras aplicaciones españolas dedicadas a la movilidad y la pionera en permitir consultar desde el teléfono móvil los precios del combustible y localizar estaciones de servicio en todo el país.

"Aquello empezó como un proyecto personal. Yo también era uno de esos conductores que querían saber si unos kilómetros más adelante podían encontrar una estación de servicio con mejor precio. Lo que nació para resolver una necesidad propia ha terminado ayudando a millones de personas a viajar con más información y tranquilidad", recuerda Balbontín.

Tecnología española para quienes viven la carretera

Gasall continúa desarrollándose desde Mobivery, desarrolladora de aplicaciones móviles integrada en el grupo Nunsys, especializada en soluciones tecnológicas para empresas y organizaciones.

Disponible de forma gratuita para iPhone y Android a través de la App Store y Google Play, la aplicación sigue incorporando nuevas funcionalidades para responder a las necesidades de una comunidad de conductores cada vez más amplia.

Quizá ese sea el verdadero motivo de su éxito. No únicamente ayudar a ahorrar combustible, sino ofrecer la información necesaria para que cada parada forme parte del viaje y no sea simplemente una obligación. Porque cada vez son más los conductores que, antes de arrancar, dedican unos segundos a decidir mejor dónde parar. No por entretenimiento, sino por necesidad.

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