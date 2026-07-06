Aquaservice duplica su tamaño en cinco años y reduce un 67% sus emisiones de CO₂ en siete años

Aquaservice Ribagorza - Aquaservice

(Información remitida por la empresa firmante)

Aquaservice lidera el empleo de calidad incorporando a más de 1700 profesionales en los últimos 5 años. La compañía mantiene la neutralidad de carbono en España y Portugal en alcance 1 y 2, reduce un 17% su consumo de agua desde 2022 y el 99% de su energía proviene de fuentes renovables certificadas con Garantía de Origen GdO. Durante 2025, los clientes de Aquaservice evitaron más de 20.000 toneladas de plástico de un solo uso gracias a su servicio

Madrid, 6 de julio.- Aquaservice, empresa líder en distribución de agua embotellada con dispensador en España y Portugal, ha presentado su Memoria de Sostenibilidad 2025, en la que refleja cómo un crecimiento sostenido puede ir de la mano de una reducción del impacto ambiental y un compromiso con las personas. En los últimos cinco años, la compañía ha duplicado su tamaño, al tiempo que ha reducido un 67% las emisiones de CO₂ de sus centros de producción en los últimos siete años, ha impulsado la creación de empleo de calidad y ha reforzado su impacto social a través de su estrategia de responsabilidad social corporativa, Aquaservice con Alma.



Aquaservice ha mantenido un crecimiento anual a doble dígito, demostrando que es posible combinar desarrollo empresarial con impacto positivo para las personas y el planeta. Este crecimiento se ha traducido en la creación de empleo de calidad. En los últimos cinco años, Aquaservice ha incorporado a más de 1.700 nuevos profesionales y, solo en 2025, creó 215 nuevos puestos de trabajo, alcanzando una plantilla de 3.595 personas en España y Portugal al cierre de 2025.



El crecimiento de la compañía ha ido acompañado del mantenimiento de su cultura corporativa y de una firme apuesta por el desarrollo y fidelización del talento. La formación continua, la promoción interna y la creación de entornos de trabajo seguros son las principales palancas para seguir creciendo sin renunciar a los valores que han definido a Aquaservice desde sus inicios.



En palabras de Alberto Gutiérrez, CEO de Aquaservice, "Llevamos casi tres décadas trabajando con una idea muy sencilla: desarrollar un proyecto que genere valor para las personas y cuide del entorno en el que estamos presentes. Haber duplicado nuestro tamaño en los últimos cinco años es la mejor prueba de la fortaleza de un modelo que integra el crecimiento empresarial, el compromiso con las personas y el respeto por el planeta. Y, sobre todo, refleja el compromiso de un equipo y de una cultura corporativa que siempre han sido nuestra mayor ventaja competitiva. Nuestro reto sigue siendo el mismo que cuando empezamos: seguir creciendo sin perder nuestros valores y seguir aportando valor a nuestros clientes, a las personas que forman parte de Aquaservice y a la sociedad".



Referente en sostenibilidad y economía circular

Aquaservice desarrolla un modelo de negocio 100% nativo en economía circular, basado en la reducción, reutilización y valorización de materiales. En 2023 se convirtió en la primera compañía del sector en obtener la certificación AENOR a su Estrategia en Economía Circular, reconocimiento que renueva anualmente.



Gracias a este modelo, una botella de 20 litros puede llegar a dispensar entre 500 y 1.000 litros de agua durante su vida útil y evitar hasta 32 kilos de plástico de un solo uso. Solo en 2025, los clientes de Aquaservice evitaron más de 20.000 toneladas de plástico de un solo uso gracias a la utilización del servicio.



La compañía mantiene desde 2021 la neutralidad de carbono en todas sus operaciones de alcance 1 y 2 en España y, durante 2025, ha extendido este compromiso a Portugal, consolidando este hito en toda la Península Ibérica. Este avance ha sido posible gracias a la apuesta por la optimización de sus recursos, que le ha permitido reducir un 67% las emisiones de CO₂ de sus centros de producción en los últimos siete años y lograr que el 99% de la electricidad consumida proceda de fuentes renovables certificadas con Garantía de Origen GdO. Además, la compañía complementa su estrategia con proyectos de compensación de emisiones centrados en la reforestación, la conservación de la biodiversidad, el impulso de energías renovables y el acceso a agua potable en comunidades vulnerables.



Como parte de su hoja de ruta en sostenibilidad, Aquaservice trabaja para reducir un 35% las emisiones de CO₂ de alcance 1 y 2 por cada 1.000 botellas repartidas en 2030 respecto a 2018 y mantiene su compromiso de disminuir las emisiones derivadas del transporte de materias primas antes de 2027.



En el ámbito del agua, recurso esencial para su actividad, la compañía ha superado los objetivos fijados al reducir más de un 17% el consumo de agua por botella envasada desde 2022.



Asimismo, Aquaservice cuenta con la certificación AENOR de Residuo Cero en sus oficinas centrales y en sus centros de producción de Camporrobles, Cogollos de Guadix, León y Ribagorza, donde supera una tasa media de valorización de residuos del 90%.



La compañía continúa impulsando iniciativas de circularidad como el proyecto Ecowear, que durante 2025 permitió recuperar y transformar más de 10.000 kilos de residuos textiles —uniformes, lonas de vehículos y soportes publicitarios— en nuevos productos, en colaboración con entidades de inserción laboral como Ilunion y Catedier.



Además, a través de su programa ‘Deporte y Cultura Sostenible’, Aquaservice sigue contribuyendo a reducir el impacto ambiental de grandes eventos culturales y deportivos como La Vuelta, los Premios Goya, los Premios Feroz o las competiciones de la Real Federación Española de Balonmano, transformándolos hacia su versión más sostenible. Gracias a esta iniciativa, durante 2025 se evitó el consumo de más de 3.700 kilos de plástico de un solo uso.



‘Aquaservice con Alma’: su estrategia de RSC

El compromiso de Aquaservice con la sociedad forma parte de su propósito desde sus orígenes. A través de ‘Aquaservice con Alma’, su estrategia de responsabilidad corporativa, la compañía impulsa proyectos que generan un impacto positivo en las comunidades donde está presente.



Desde 2021, Aquaservice colabora con más de 50 fundaciones y organizaciones sociales, entre ellas Valencia Inclusivo, Asindown, Fundación Aladina, Cruz Roja, Asociación Española Contra el Cáncer, AVAPACE, RunCáncer, entre otras organizaciones. Esta iniciativa cuenta con la implicación de toda la organización y una red de más de 300 personas voluntarias pertenecientes a sus equipos.



Fruto de este compromiso, durante 2025 la compañía donó cerca de 250.000 litros de agua a entidades sociales, reforzando su voluntad de devolver a la sociedad parte del valor que recibe y situando siempre a las personas en el centro de su modelo de crecimiento.







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