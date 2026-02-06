Arbitrade impulsa la innovación en el sector unattended retail en HIP - Horeca Professional Expo 2026 - Arbitrade

● La compañía, referente en alimentación desatendida, presentará sus novedades en distribución automática para hostelería y empresas

● La cita con el sector tendrá lugar del 16 al 18 de febrero en IFEMA Madrid

Madrid, 6 de febrero de 2026.- Arbitrade, compañía referente en unattended retail, regresa con fuerza a HIP - Horeca Professional Expo, la feria líder en innovación para el sector Horeca en Europa que reúne a miles de empresarios, directivos y profesionales de la hostelería, la restauración y el catering. La cita tendrá lugar del 16 al 18 de febrero en IFEMA Madrid, un espacio con más de 1.000 expositores, donde el operador presentará las soluciones más avanzadas en automated food service, destacando la digitalización y la sostenibilidad en el sector.

La compañía estará presente en el pabellón 7, stand 7C308, mostrando en profundidad sus últimas novedades en Smart Shops, Micromarkets y Coffee Corners, modelos de distribución automatizada diseñados para mejorar la experiencia del usuario y generar nuevas oportunidades de negocio. Estas soluciones están especialmente orientadas a hoteles y empresas que requieren un servicio ﬂexible, eficiente y adaptado a los nuevos hábitos de consumo.

“HIP es el escenario ideal para compartir nuestra visión del futuro de la distribución automática y para seguir construyendo alianzas estratégicas”, señala Javier Arquerons, CEO de Arbitrade, quien subraya el compromiso de la empresa con una evolución del sector “más digital, eficiente y sostenible”.

Asimismo, destaca la importancia de la presencia de los operadores en este tipo de encuentros para dar a conocer nuevas vías de crecimiento y reafirma el compromiso de Arbitrade con la modernización del consumo fuera del hogar, apoyada en una estrategia de diferenciación basada en la innovación, la cercanía al cliente y la anticipación de tendencias.

Durante la feria, Arbitrade mostrará cómo sus soluciones permiten optimizar espacios, reducir costes operativos y avanzar hacia modelos de consumo más responsables, alineados con los objetivos de sostenibilidad y eficiencia que marcan el futuro de la hostelería y los entornos corporativos.

Qué quiere realmente el consumidor: Arbitrade lo desvela en HIP 2026



La intervención de Arbitrade en HIP 2026 da un paso más allá en esta edición con la participación de Javier Arquerons en la mesa guiada ‘La compra con datos: qué quiere (de verdad) el consumidor de hoy’. Un encuentro en el que el líder de la compañía, junto con el director de la European Vending Association (EVA), Erwin Wetzel, ahondará en cuáles son los elementos que realmente impulsan y frenan la compra en unattended y automated retail.

La charla, que se desarrollará el 17 de febrero -a partir de las 13:40 horas en el Innovation Theatre by MAPFRE- abordará cuestiones como el “valor Vs precio, confianza, conveniencia, surtido, experiencia y digitalización”, a través de una comparativa entre España y Europa.

Con más de 15.000 máquinas expendedoras y cerca de 5.000 clientes en sectores clave como salud, educación, hotelería e instituciones públicas, Arbitrade se consolida como uno de los principales operadores de vending y distribución automatizada del mercado. Su participación en la novena edición de HIP refuerza su papel como actor clave en un evento concebido como punto de encuentro para el intercambio de ideas, la mejora en la toma de decisiones y la generación de sinergias entre profesionales del sector.

