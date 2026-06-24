ARC Soluciones consolida su propuesta en movilidad accesible, transporte adaptado y autonomía al volante - ARC Soluciones

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de junio 2026.- Una misma empresa. Una misma solución integral: acceder al vehículo, viajar con seguridad y mantener la independencia al volante. ARC Soluciones lleva más de veinte años haciendo posible lo que muchas personas creían imposible.

"No instalamos únicamente rampas, plataformas elevadoras o sistemas de conducción adaptada. Instalamos independencia, autonomía y nuevas oportunidades para quienes desean seguir disfrutando de su movilidad sin barreras", afirma Alex Ribas, CEO de ARC Soluciones.

Existe en España una brecha silenciosa: la que separa a las personas con movilidad reducida de las soluciones que ya existen para ellas. No es una brecha tecnológica ni económica. Es una brecha de información. Cerrarla es, desde hace más de dos décadas, la razón de ser de ARC Soluciones.

Desde su sede en Sant Just Desvern, Barcelona, la compañía se ha consolidado como uno de los principales referentes nacionales en accesibilidad vehicular para personas con diversidad funcional. Su propuesta parte de una convicción clara: la movilidad adaptada no puede reducirse a un catálogo de productos. Tiene que traducirse en proyectos completos que resuelvan, de principio a fin, la forma en que cada persona accede al vehículo, viaja y conduce.

ARC trabaja sobre vehículos compatibles con las marcas de mayor implantación en el mercado español, Ford, Nissan, Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Mercedes-Benz y Volkswagen, lo que permite desarrollar proyectos sobre bases ampliamente extendidas y dar respuesta a necesidades familiares, profesionales y de servicio público sin restricciones de modelo o segmento.

Esta capacidad se apoya en más de veinte años de experiencia en adaptación de vehículos, importación de sistemas especializados de conducción y transporte, y una red de puntos de venta y talleres colaboradores distribuidos por todo el territorio nacional.

Transporte adaptado: acceso y viaje sin barrera

En el ámbito del transporte adaptado, ARC diseña soluciones para que personas con movilidad reducida, con o sin silla de ruedas, puedan acceder al vehículo y desplazarse con plena seguridad y confort, tanto en uso privado como en servicios profesionales de transporte accesible.

Las soluciones disponibles incluyen rampas, plataformas elevadoras, rebajes de suelo, sistemas de fijación homologados y configuraciones interiores específicas para el transporte de uno o varios pasajeros en silla de ruedas, integradas de forma natural con el resto de ocupantes del vehículo.

Conducción adaptada: independencia al volante

La segunda gran línea de trabajo de ARC se centra en que más personas puedan conducir, o volver a hacerlo, con total seguridad. El catálogo incluye aceleradores electrónicos, frenos manuales, aceleradores de aro y de gatillo, pedales e inversores, pomos y mandos al volante, controles auxiliares y embragues electrónicos. Cada configuración se define en función del tipo de vehículo y de la necesidad funcional concreta de cada conductor.

Un sector que ha evolucionado

Esta combinación de transporte adaptado y conducción accesible responde a una transformación real del mercado: los usuarios ya no buscan un acceso puntual al vehículo, sino soluciones completas que integren todo el proceso en un único proyecto. ARC Soluciones se posiciona como el socio especializado capaz de acompañar a familias, profesionales y servicios de transporte accesible desde el asesoramiento inicial hasta la instalación y homologación definitiva.

Cada proyecto se aborda de forma personalizada, atendiendo al perfil de la persona, al uso previsto del vehículo y a las exigencias normativas vigentes. El objetivo no es entregar una adaptación: es que cada persona pueda entrar al vehículo sin barreras, desplazarse con tranquilidad y mantener su independencia al volante siempre que sea posible.

Sobre ARC Soluciones

ARC Soluciones es una empresa con más de veinte años de actividad, dedicada a la adaptación de vehículos para personas con movilidad reducida, con sede en Calle Joan de la Cierva, 1, 08960 Sant Just Desvern, Barcelona. Representa en España a algunas de las principales marcas internacionales de sistemas de conducción, transporte y elevación, y ofrece soluciones homologadas a través de una amplia red de puntos de venta y talleres colaboradores en todo el territorio nacional.

Más información: www.arc-soluciones.com

info@arc-soluciones.com



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