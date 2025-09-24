El área fiscal para traders fondeados se consolida en JAP & ASOCIADOS - JAP & ASOCIADOS

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de septiembre de 2025.-El auge del trading con cuentas fondeadas ha transformado la forma en que los inversores interactúan con la fiscalidad española. Estas plataformas permiten operar con capital ajeno a cambio de una comisión sobre beneficios, lo que ha derivado en nuevas obligaciones fiscales y una creciente demanda de asesoramiento especializado.

La adaptación al marco normativo actual requiere conocimientos técnicos específicos que van más allá del asesoramiento tradicional. JAP & ASOCIADOS ha identificado esta necesidad y ha potenciado su departamento de Asesoría Fiscal a traders con cuentas fondeadas, que ha registrado un crecimiento significativo en volumen de clientes y complejidad de los casos.

Además, el despacho ofrece una cobertura integral que abarca también asesoría fiscal y contable para autónomos y empresas, servicios jurídicos, peritajes judiciales, gestión de patrimonio, administración de fincas, seguros, consultoría estratégica, marketing digital, planes legales personalizados y herramientas digitales propias.

Crecimiento de la asesoría fiscal a traders con cuentas fondeadas

La expansión de las plataformas de fondeo ha redefinido el perfil de quienes requieren servicios fiscales. JAP & ASOCIADOS ha experimentado un notable incremento en la contratación de su servicio específico para traders, consolidándose como uno de los departamentos con mayor proyección del despacho.

Este servicio incluye desde el alta en actividades económicas hasta la presentación de declaraciones trimestrales y planificación fiscal. A ello se suma un acompañamiento constante para resolver dudas sobre la operativa fiscal diaria, adaptado al contexto digital y a los requerimientos específicos de cada perfil de trader.

El modelo de cuentas fondeadas convierte las ganancias en ingresos por actividad económica, lo que implica tributar por el IRPF general, cuyos tramos pueden alcanzar hasta el 47 %. Esta complejidad normativa ha llevado a un número creciente de operadores a buscar soluciones expertas que garanticen cumplimiento y optimización, especialmente ante la creciente vigilancia de la Agencia Tributaria sobre este tipo de actividad.

Un enfoque directo a la captación de traders en busca de soluciones fiscales

La especialización técnica ha motivado a JAP & ASOCIADOS a reforzar su apuesta por el segmento de traders fondeados. El despacho ha desarrollado líneas de asesoría fiscal adaptadas a este perfil, con herramientas avanzadas y protocolos técnicos que permiten gestionar cada caso con precisión y eficacia.

Entre las principales funciones del departamento se incluye la correcta clasificación de ingresos, emisión de facturas, registro de operaciones y cumplimiento de obligaciones de IVA e IRPF. También se ofrece asesoramiento en la deducción de gastos directamente vinculados a la actividad, como plataformas, equipos informáticos, formación o comisiones financieras. Todo ello con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica y la máxima eficiencia tributaria.

El área está dirigida por Fernando Sánchez Ramos, asesor fiscal y financiero con 28 años de trayectoria, quien aporta su experiencia en planificación fiscal para entornos digitales y financieros, consolidando la posición de la firma en este ámbito.

La consolidación del trading como actividad profesional en España, junto con la aparición de nuevos modelos operativos como las cuentas fondeadas, está transformando el mapa de la asesoría fiscal. JAP & ASOCIADOS ha respondido con soluciones técnicas, enfoque personalizado y una decidida orientación hacia el crecimiento, tanto en volumen como en calidad del servicio.

Su estructura multidisciplinar, sumada a la especialización en fiscalidad digital y en perfiles de inversión emergentes, refuerza su papel como firma de referencia para quienes buscan apoyo experto, cercanía profesional y un tratamiento fiscal adaptado a las nuevas dinámicas del mercado financiero actual.



Emisor: JAP & ASOCIADOS

Contacto: JAP & ASOCIADOS

Número de contacto: 619788822