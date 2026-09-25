Arkhé Cosmetics lanza DENSITY: la nueva gama anticaída que combina ciencia avanzada y resultados reales

Shampoo & Booster Density de Arkhé Cosmetics - Arkhé Cosmetics

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva gama de Arkhé Cosmetics creada con activos de última generación y un sistema patentado de liberación dirigida inteligente actúa sobre los mecanismos relacionados con la caída y favorece un crecimiento capilar saludable. Hasta un 65% menos de caída y un incremento del 25,6% en densidad capilar

Madrid, 25 de septiembre de 2026.- Arkhé Cosmetics presenta su nueva gama Density, un tratamiento integral diseñado para abordar el cabello con tendencia a la caída, el afinamiento o la pérdida de densidad. El sistema se compone de dos productos complementarios, Density Foam Shampoo y Density Booster, los cuales actúan tanto en el cuero cabelludo como en el entorno folicular.



La tecnología principal de esta línea reside en un sistema patentado de transfersomas, unas cápsulas que actúan como vehículos de liberación dirigida de ingredientes activos. Entre estos compuestos destaca el Melatonine Root Peptide, un encapsulado folicular que integra Acetyl Tetrapeptide-3, Biochanin A y melatonina, diseñado para reforzar el anclaje folicular y modular la microinflamación.



La eficacia de este desarrollo ha sido evaluada mediante un estudio in vivo realizado durante 5 meses. Los resultados obtenidos son espectaculares: incluyen una reducción de hasta el 65% en la caída del cabello a los 150 días y un incremento del 25,6% en la densidad capilar. Según datos del mismo estudio, se observó la generación de 13.200 nuevos cabellos y la reactivación de 4.500 unidades foliculares.



En referencia a la capacidad de estimulación, los datos comparativos señalan que el complejo Melatonine Root Peptide mostró una estimulación del crecimiento tres veces superior a otros tratamientos, con un 156% de elongación del folículo en cultivos humanos frente al 52% observado en otras soluciones del mercado. La fórmula se completa con extractos de cúrcuma, romero, lúpulo, complejo vegetal de zinc y el prebiótico encapsulado de Chlorella Vulgaris KM0.



Density Foam Shampoo es un champú micelar diseñado para limpiar el cuero cabelludo y reforzar la fibra capilar. Por su parte, el Density Booster es un tratamiento concentrado sin aclarado destinado a la estimulación folicular profunda.



Density propone una rutina que combina limpieza, tratamiento y constancia para acompañar las diferentes necesidades del cabello con tendencia a la caída o al afinamiento. El Foam Shampoo limpia y prepara el cuero cabelludo, mientras que el Booster concentra la acción de tratamiento sobre la raíz y el entorno folicular. Ambos productos pueden integrarse con el resto de productos de Arkhé Cosmetics para adaptar el protocolo a las necesidades específicas de cada cabello y cuero cabelludo.



Más allá de reducir la caída, Density pone el foco en aquello que viene después: un cuero cabelludo cuidado, folículos activos y un cabello que recupera progresivamente cuerpo, densidad y vitalidad.



"Porque el crecimiento saludable no consiste únicamente en perder menos cabello. Es sentir que vuelve a crecer con fuerza".

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