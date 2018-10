COMUNICADO: Arranca el XX Festival del Habano con una velada dedicada a Cohiba Robustos Reserva Cosecha 2014

Actualizado 26/02/2018 17:12:54 CET

La Habana, 26 de febrero de 2018

Hoy da comienzo una edición muy especial del Festival del Habano ya que este año celebra su 20 aniversario. Se trata del mayor encuentro internacional que une en La Habana (Cuba) a los amantes del mejor tabaco del mundo. El XX Festival del Habano tiene lugar del 26 de febrero al 2 de marzo, una semana en la que los participantes, provenientes de todos los rincones del mundo, podrán conocer de primera mano los nuevos lanzamientos de Cohiba Robustos Reserva Cosecha 2014, Partagás Línea Maduro, Hoyo de Monterrey Le Hoyo Río Seco y Vegueros Centrofinos.

En la rueda de prensa ofrecida por Leopoldo Cintra González, Vice-Presidente Comercial y José María López Inchaurbe, Vice-Presidente de Desarrollo, de Habanos, S.A., se han presentado los principales lanzamientos del año, entre los que destaca Robustos Reserva Cosecha 2014 de la marca Cohiba. Robustos (50 x 124 mm), es sin duda una de las vitolas más populares entre los amantes de los Habanos, que la marca Cohiba vuelve a ofrecerles en su nueva Reserva, inédita desde que lanzó Reserva Cosecha 2003. Cohiba Robustos Reserva Cosecha 2014 se caracteriza porque todas las hojas que los componen (tripa, capote) se han sometido a un largo proceso de añejamiento de tres años. Esta novedad se ha producido en cantidades muy limitadas, tan solo 5.000 cajones numerados de 20 unidades, representando la excelencia y exclusividad de la marca más prestigiosa del mundo del tabaco. Este lanzamiento será el protagonista de la Noche de Bienvenida del Festival, que se celebrará en la tarde de hoy en el Salón de Protocolo El Laguito, situado en el municipio de Playa.

Otro lanzamiento que será presentado en esta edición es Partagás Línea Maduro, que incorpora dos nuevas vitolas de capa madura, fruto de un periodo extra de fermentación, que pone en valor su ligada fuerte. Maduro No 2 (55 x 120 mm de largo) y Maduro No 3 (50 x 145 mm de largo) se unen a la vitola Maduro No 1 (52 x 130 mm de largo) presentada en 2015 para la Red de tiendas especializadas La Casa del Habano y Habanos Especialistas y que pasa a formar parte del portafolio estándar de la marca.

En esta edición del 20 aniversario del Festival, destaca también los lanzamientos de la nueva vitola Le Hoyo Río Seco (56 x 140 mm de largo) de la marca Hoyo de Monterrey. Es una vitola de calibre grueso que se suma a la Serie Le Hoyo para enriquecer esta histórica línea ampliando la gama de calibres gruesos, poco presentes en esta marca hasta este momento. Y Vegueros, con una nueva vitola de calibre grueso que se incorpora al portafolio actual de la marca. Se trata de la vitola Centrofinos (50 x 130 mm de largo), una atractiva propuesta para quienes desean una ligada de sabor medio a fuerte, accesible y renovado.

Durante la Noche de Bienvenida también se presentarán los relojes Pilot Type 20 extra special Cohiba Maduro 5 Edition y el Pilot Type 20 Chronograph Cohiba Maduro 5 Edition como resultado de la colaboración entre Habanos, S.A y Zenith.

Datos del Grupo Habanos en 2017

Tal y como se ha señalado en la comparecencia, en el año 2017 el Grupo Habanos, que comercializa de forma exclusiva en el mundo las 27 marcas de Habanos, todas elaboradas Totalmente a Mano con Tripa Larga, ha obtenido una cifra de negocio que se sitúa en 500 millones de dólares, con un crecimiento del 12% a tipo de cambio constante frente al año anterior.

El programa del XX Festival del Habano mantiene, un año más, sus tradicionales actividades durante la semana del 26 de febrero al 2 de marzo, incluyendo las visitas a las plantaciones y fábricas de tabaco en Vuelta Abajo* (Pinar del Río*), la Feria Comercial, el Seminario Internacional y degustaciones y maridajes con productos gastronómicos exclusivos. Por otro lado, este año el Concurso Internacional Habanosommelier llega a su XVII edición y, por primera vez, tendrá lugar el Habanos World Challenge

Este año destaca la cata especial de Habanos con Torres Brandy (Denominación de Origen Protegida) que maridará cuatro de sus brandis más exclusivos –Torres 10, Torres 15, Torres 20 y Jaime I-, con dos selectos Habanos: Partagás Serie D No 4 y Romeo y Julieta Short Churchills.

*(D.O.P.) Denominaciones de Origen Protegidas

