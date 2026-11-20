Asados a baja temperatura: la quinta gama de Mesa y Yantar, premiada por su innovación - Mesa y Yantar

(Información remitida por la empresa firmante)

Córdoba, 20 de noviembre de 2026. - La firma de Montoro elabora asados y carnes rellenas que llegan tanto a las mesas de los hogares como a las cocinas de los restaurantes, con una propuesta de calidad vinculada al territorio.

Su innovación gastronómica nace del conocimiento del campo y del oficio de una carnicería tradicional. Ese recorrido ha llevado a Mesa y Yantar a recibir el Premio a la Innovación Gastronómica de la Asociación Sabores de Córdoba, un reconocimiento a su contribución a la evolución de la gastronomía del territorio, entregado en un encuentro entre representantes institucionales y profesionales del sector.

Desde Montoro, Córdoba, este proyecto familiar ha trasladado más de medio siglo de experiencia alimentaria a una propuesta de quinta gama gourmet. Sus elaboraciones permiten disfrutar de una comida especial en casa y forman parte de la oferta de profesionales que buscan calidad y regularidad en cada servicio.

Asados a baja temperatura y carnes rellenas de elaboración propia

El codillo asado a baja temperatura, el costillar con salsa barbacoa y las piernas de cordero y cochinillo lechal con patatas baby forman parte de su selección. El solomillo relleno con salsa de boletus y patatas baby completa la propuesta con una elaboración que reúne carne, relleno, salsa y guarnición.

Cada referencia requiere ajustar tiempos, temperaturas y preparación. El trabajo en su propia cocina permite supervisar estos procesos y mantener la consistencia de las texturas, los sabores y el acabado. Ese cuidado aporta valor tanto a quien sirve un asado en casa como al profesional que lo incorpora a su carta.

Quinta gama para restaurantes: calidad y regularidad en cada servicio

La propuesta también encuentra su lugar en restaurantes, hoteles y empresas de catering. En estas cocinas, los platos elaborados de quinta gama permiten ofrecer resultados regulares, agilizar el servicio y reducir el tiempo dedicado a cocciones prolongadas.

Disponer de asados y rellenos previamente elaborados facilita la planificación de raciones y ayuda a controlar mermas y costes de producción. El cocinero conserva margen para aportar su presentación, acompañamientos y toque final, adaptando cada plato a la identidad de su establecimiento.

La misma elaboración que ayuda al profesional a organizar su cocina permite al particular disfrutar de un buen asado sin afrontar todo el proceso desde cero.

Agricultura ecológica y ganadería extensiva: calidad desde el origen

Ambos usos comparten una misma filosofía: conectar la agricultura ecológica y la ganadería extensiva con la selección de materias primas y su transformación. El aceite de oliva virgen extra ecológico de producción propia, utilizado en las recetas de Mesa y Yantar, expresa esa continuidad entre campo y cocina.

El conocimiento del origen, los proveedores de confianza y el control en sus instalaciones sostienen una innovación continua orientada a conservar la identidad del producto y facilitar su preparación.

Todos sus platos elaborados estan disponibles en mesayyantar.es con entrega refrigerada a domicilio en 48–72 horas. Una alternativa de primer nivel para paladares exigentes que busquen producto con sabor a territorio.

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