Conferencia ASEDIE 2026 - Lucia Truchuelo

(Información remitida por la empresa firmante)

ASEDIE ha celebrado, el 25 de noviembre, su 18ª Conferencia sobre Reutilización de la Información del Sector Público bajo el lema: 'Del dato público al dato con impacto' en la sede del Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España

Madrid, 26 de noviembre de 2026.- La Conferencia se ha consolidado una vez más como el punto de encuentro para expertos de distintos sectores, disciplinas y regiones. Este año, la conferencia ha girado en torno a la transparencia, la apertura y la gobernanza de los datos, la protección de datos personales y el uso responsable de la inteligencia artificial (IA). Asimismo, el encuentro ha abordado los retos regulatorios y éticos con la irrupción de la IA, poniendo un foco especial en su uso responsable y la protección de datos personales.



María Rosario Jiménez, decana-presidenta del Colegio de Registradores de España, ha dado la bienvenida. Con sus palabras ha puesto en valor la constancia de ASEDIE por todos estos años de trabajo. Ha destacado, también, que el dato no solo informa, sino que también debe dar seguridad y por todo esto el dato genera impacto. Finalmente, ha subrayado la importancia de mantener el equilibrio entre la transparencia y la protección de datos personales.



A continuación, Ignacio Jiménez, presidente de ASEDIE, ha inaugurado la conferencia anunciando que la palabra infomediario ya forma parte del diccionario de la lengua española de la RAE. La ponencia de apertura ha corrido a cargo de Concepción Campos, presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, quien ha destacado la importancia vital de que los datos sean de calidad, estén estructurados y sean fiables. Además, ha subrayado que la clave se encuentra en la transparencia, y que cuando se genera opacidad se genera desinformación.



La jornada ha seguido con la primera mesa, bajo el lema 'Gobernanza del dato: creando valor desde la apertura'; ha estado moderada por Marc Garriga, presidente de la Comisión de Tecnologías de la Información de ASEDIE. En ella han participado Gonzalo Sinobas, subdirector General de Datos para la Gobernanza Pública; Luis Manuel Benavides, director de Bases Gráficas y Medioambiente del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantil; Paloma Abad, subdirectora Adjunta del Centro Nacional de Información Geográfica y Alicia Nieto, consejera técnica de la Dirección General del Dato. Los ponentes han destacado que, para impulsar una verdadera transformación digital, es fundamental concebir el dato como una infraestructura pública esencial, poniendo el foco en su calidad y fiabilidad. Finalmente, han subrayado que el horizonte estratégico pasa por equilibrar la apertura de datos con las máximas garantías de seguridad. Para lograrlo, la Administración debe superar cuatro grandes obstáculos: el elevado coste de generación y mantenimiento de los datos, la escasez de recursos técnicos, la falta de incentivos y el desconocimiento sobre el potencial real de esta información, que a menudo lleva a subestimar su utilidad.



Asimismo, fiel a la tradición de años anteriores, la Conferencia ha servido de marco para la entrega de la 13ª edición del Premio ASEDIE. Este galardón distingue por su destacada labor a personas, entidades y proyectos que, durante el último año, han impulsado la innovación y el desarrollo del sector.



En la categoría Impulsando la Economía del Dato, el Premio ASEDIE 2026 se ha otorgado al proyecto Huella del Dato: quién usa de verdad los datos públicos españoles. Una iniciativa innovadora, abierta y sostenible que aporta y combina transparencia, inteligencia artificial y evidencia para conocer quien utiliza el dato público. Ha recogido el galardón el promotor y desarrollador del proyecto, Guillermo Molero Jiménez, estudiante de la Universidad Miguel Hernández de Elche.



En la categoría Impulsando el Conocimiento del Dato, ha sido galardonado el Portal de Datos Abiertos de la Generalitat de Catalunya. Este Portal se consolida como una infraestructura pública de referencia, basada en datos fiables, gobernados e interoperables, que impulsa la transparencia y multiplica las oportunidades de reutilización e innovación. Han recogido el premio Nuria Majo y Judith Ceballos desarrolladoras del proyecto.



A continuación, Jiri Pilar, Legal Officer de la Comisión Europea DG Connect, en conexión directa desde Bruselas ha realizado su ponencia en la que ha hecho balance de los primeros años de aplicación del Reglamento (UE) 2023/138 sobre conjuntos de datos de alto valor y ha avanzado que ya están trabajando, desde la comisión, en ampliar el listado de datos de alto valor. Asimismo, ha presentado los desafíos sobre la directiva de datos abiertos y también como superarlos.



La jornada ha continuado con la segunda mesa, moderada por Casilda Lazcano, presidenta de la Comisión Jurídica de ASEDIE, en la que se han abordado los retos que genera la IA en relación a la protección de datos personales. Bajo el título: 'IA y protección de datos: ¿cómo garantizar el uso responsable?'. Meritxell Borràs i Solé, directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades; David de Francisco Marcos, subdirector general de fomento y regulación de la inteligencia artificial, de la Dirección General de Inteligencia Artificial; Francisco Javier Esteve Pradera, vocal asesor del Gabinete de la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y Carlos Balmisa, secretario general técnico del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantil han compartido con la audiencia cómo la evolución hacia la IA agéntica supone un cambio de paradigma: los sistemas ya no solo procesan datos, sino que toman decisiones de forma autónoma, lo que conlleva el riesgo de una posible pérdida de control. Asimismo, han destacado la necesidad de aplicar una protección desde el diseño que no se limite únicamente a la privacidad, sino que salvaguarde el conjunto de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Además, se ha destacado el papel pionero de la agencia catalana de protección de datos con el modelo DPIA-FRIA, un modelo pionero para optimizar la evolución de riesgos de los sistemas de IA sobre la protección de datos personales y derechos fundamentales.



Alberto Gago, director de la Agencia Española de supervisión de la IA ha sido el responsable de realizar la ponencia de clausura donde ha explicado que para que la Inteligencia Artificial genere un impacto positivo real en la sociedad, debe construirse sobre una buena gobernanza del dato. Igualmente subraya la necesidad de trabajar con datos adecuados, de alta calidad y obtenidos de forma legítima. Finalmente, ha concluido que la mejor Inteligencia Artificial no es la más potente, sino aquella que mejora de forma tangible la vida de las personas y refuerza su confianza en las instituciones y en la tecnología.



Finalmente, el cierre de la conferencia ha corrido a cargo del presidente de ASEDIE destacando la importancia de la colaboración pública privada. Asimismo, ha concluido afirmando que el valor de los datos no solo depende de que estén disponible, sino que hagamos un uso responsable de los mismos.

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