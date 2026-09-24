Así cambia el cuidado del coche en otoño; del antiinsectos al restaurador de plásticos, según Tecnoxx - Tecnoxx Detailing

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de septiembre de 2026.- El verano termina, pero sus efectos sobre el coche permanecen. El sol y las altas temperaturas dejan huella en molduras, parachoques y otras piezas exteriores justo cuando la lluvia, la humedad y la suciedad propia del otoño plantean nuevas exigencias. Ese relevo estacional también modifica el cuidado del coche y se refleja en las compras.

Tecnoxx, marca española especializada en detailing, ha detectado un movimiento especialmente significativo: Black Xtrem, su restaurador de plásticos y gomas exteriores, pasa de representar el 16% de las ventas en verano a cerca del 28 % en otoño, el mayor salto de todo su catálogo.

Del insecto del verano a los plásticos castigados por el sol

Terminado el verano, las prioridades de los conductores varían. Mientras Black Xtrem gana terreno, cae el uso de Bugs Off, el eliminador de insectos propio de la temporada de viajes. Esta evolución no es casual: responde a una época que, aunque más discreta, resulta especialmente agresiva para el vehículo.

Tras meses de exposición solar, los plásticos exteriores (molduras, parachoques y retrovisores) llegan resecos, apagados y con signos de deterioro. Es entonces cuando aumenta el recurso a Black Xtrem, formulado para restaurar plásticos y gomas y protegerlos frente a la intemperie. Además de recuperar el color y el acabado, incorpora protección UV, proporciona un brillo natural sin residuos grasos y puede aplicarse también sobre neumáticos exteriores. Su uso requiere extenderlo con una bayeta de microfibra y retirar posteriormente el exceso.

“El otoño hace visible parte de la huella que el verano ha ido dejando en el vehículo; cambian las condiciones y también las zonas que requieren mayor atención”, explican desde Tecnoxx.

Cuando la suciedad pasa más desapercibida

La carrocería tampoco queda al margen. Con la lluvia, la combinación de barro, polvo y contaminación actúa como un abrasivo sobre el barniz. A ello se añaden las hojas, capaces de retener humedad, y los excrementos de aves, muy frecuentes en esta época, cuyos ácidos pueden dañar la pintura en pocos días si no se retiran a tiempo.

A diferencia de los insectos adheridos durante los desplazamientos estivales, estos restos pueden resultar menos evidentes. Cuando sus efectos aparecen, pueden traducirse en zonas mates o pérdida de brillo y hacer necesario el pulido. Ese contraste ayuda a entender también la evolución de las ventas: mientras disminuye el peso de Bugs Off, formulado para eliminar insectos incrustados y excrementos de aves, Black Xtrem cobra protagonismo cuando se hacen más visibles los efectos acumulados del sol sobre plásticos y gomas.

Para Tecnoxx, con cerca de 30 años de experiencia en el sector, estos datos confirman que el cuidado del coche es cada vez menos estacional. Aunque el verano concentra el mayor volumen, la demanda no se apaga en otoño, sino que cambia de foco: del brillo y la protección del viaje al mantenimiento frente a la humedad y el desgaste.

Sobre Tecnoxx

Tecnoxx es una marca española con cerca de 30 años de experiencia en productos de detailing y cuidado del automóvil, con soluciones de limpieza y protección para carrocería, neumáticos, plásticos exteriores e interiores, disponibles en su tienda online y en los principales canales de venta digital.

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