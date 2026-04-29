Atenas Seguridad Privada; La clave para la resiliencia corporativa y la continuidad del negocio - Atenas Seguridad Privada

(Información remitida por la empresa firmante)

Colombia, 29 de abril de 2026.- Atenas Seguridad Privada LTDA combina vigilancia especializada, tecnología avanzada y consultoría estratégica para proteger los activos empresariales en Colombia y garantizar la continuidad operativa de las organizaciones.

Seguridad privada en Colombia: de gasto operativo a inversión estratégica

En el complejo panorama actual de Colombia, la protección de los activos empresariales ha dejado de ser un gasto operativo para convertirse en una inversión estratégica fundamental. Las organizaciones modernas enfrentan riesgos que van desde el sabotaje físico hasta la fuga de información sensible.

En este contexto, Atenas Seguridad Privada se posiciona como un aliado indispensable para las empresas en Colombia, ofreciendo un modelo de protección que combina décadas de experiencia con una infraestructura tecnológica de primer nivel.

Un enfoque integral basado en la gestión de riesgos

La seguridad en el sector industrial requiere un nivel de especialización que pocas empresas de seguridad privada pueden garantizar. No se trata únicamente de tener personal en los puntos de acceso, sino de diseñar un ecosistema donde la vigilancia física, la tecnología y los protocolos de respuesta actúen de manera sincronizada.

Atenas Seguridad Privada aplica un enfoque basado en la gestión integral de riesgos, identificando vulnerabilidades antes de que se conviertan en incidentes reales.

Vigilancia física armada y no armada: el factor humano

Uno de los pilares del modelo de seguridad corporativa de la compañía es la vigilancia física armada y no armada. El personal de Atenas Seguridad Privada recibe entrenamiento integral en:

Técnicas de defensa y control

Servicio al cliente

Gestión de crisis y emergencias

Esto asegura que la presencia de seguridad sea un elemento de confianza para empleados y visitantes. Además, la integración de servicios de escolta para transporte de mercancías mantiene la cadena de suministro intacta, protegiendo el capital de trabajo en rutas nacionales.

Tecnología de vanguardia: CCTV con analítica de video

Complementando el factor humano, la tecnología desempeña un papel protagónico. Los sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) con analítica de video permiten monitorear grandes extensiones —como bodegas o plantas de producción— con alta precisión.

Atenas Seguridad Privada utiliza estos sistemas para generar alertas tempranas ante comportamientos sospechosos, optimizando los tiempos de reacción de las unidades de apoyo y reduciendo el impacto de cualquier incidente.

Certificaciones internacionales que respaldan la excelencia

La transparencia operativa es otro factor diferenciador. Atenas Seguridad Privada cuenta con certificaciones internacionales de primer nivel:

ISO 9001 — Sistema de Gestión de Calidad

ISO 45001 — Seguridad y Salud en el Trabajo

BASC V6 — Seguridad en el Comercio Internacional

Estas certificaciones garantizan que los procesos de la compañía están alineados con los más altos estándares globales, un diferencial clave para empresas exportadoras que requieren socios estratégicos con normativas estrictas de prevención de delitos.

Consultoría en seguridad: decisiones informadas para las empresas

La consultoría en seguridad empresarial ofrece un valor añadido que permite a los gerentes tomar decisiones informadas. Entre las herramientas disponibles se destacan:

Estudios de seguridad física

Pruebas de polígrafo

Visitas domiciliarias y estudios de confiabilidad

Estas soluciones fortalecen el clima organizacional y reducen el riesgo interno, uno de los principales focos de pérdida en las empresas colombianas.

Más que vigilancia: tranquilidad para crecer

Al elegir a Atenas Seguridad Privada, las compañías no solo contratan un servicio de vigilancia: adquieren la tranquilidad necesaria para enfocarse en su crecimiento y rentabilidad en un entorno competitivo.

Las empresas interesadas pueden contactar a Atenas Seguridad Privada para solicitar una evaluación de seguridad personalizada, adaptada a las necesidades específicas de cada organización.

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