Atos se consolida como líder global en ingeniería digital para el sector asegurador, según ISG

ISG, sector asegurador - Atos

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de marzo de 2026.-

Atos, líder global en transformación digital impulsada por IA, anuncia que ha sido reconocida como Líder en el informe global ISG Provider Lens 2025 sobre servicios de ingeniería digital para el sector asegurador. Este reconocimiento pone en valor su capacidad para ayudar a las aseguradoras a modernizar entornos tecnológicos complejos e incorporar inteligencia basada en IA en áreas como suscripción, gestión de siniestros y relación con el cliente

El informe subraya la fortaleza de Atos al combinar un profundo conocimiento del sector asegurador con capacidades avanzadas de ingeniería digital, plataformas de datos empresariales y aceleradores de IA, permitiendo una innovación más ágil, mayor eficiencia operativa y una mejor experiencia para los asegurados.



Asimismo, destaca el enfoque diferencial de Atos, que integra marcos de ingeniería específicos del sector, desarrollo de software habilitado por IA y sólidas alianzas con plataformas líderes en seguros. Este enfoque permite a las aseguradoras acelerar sus programas de modernización, reducir riesgos y acortar los plazos de lanzamiento al mercado.



Perspectiva del analista

Comentando los resultados del informe, Ashish Jhajharia, Lead Analyst – Insurance en ISG, señaló: "Al modernizar los entornos de aplicaciones de las aseguradoras mediante sus marcos de desarrollo inteligente, Atos les permite aprovechar la innovación digital, mejorar sus operaciones y la experiencia de cliente, y lograr resultados de transformación tangibles".



ISG posiciona a Atos entre los líderes globales en servicios de ingeniería digital para seguros, reconociendo su capacidad para modernizar los entornos de aplicaciones mediante marcos inteligentes y tecnologías avanzadas que mejoran la eficiencia operativa y la experiencia del cliente.



Perspectiva del portfolio sectorial

Srini Gummadavelly, Global Head of Industry en Atos, declaró: "Estamos encantados de ser reconocidos como líderes por ISG. En un momento en el que la innovación avanza rápidamente y puede resultar disruptiva, este reconocimiento confirma que nuestros clientes pueden confiar en nuestra experiencia y compromiso para ayudarles a desplegar servicios de ingeniería digital impulsados por IA en el sector asegurador global".



Por su parte, David Mullins, Financial Services & Insurance Portfolio Executive en Atos, añadió: "La ingeniería digital se está convirtiendo en una palanca estratégica para que las aseguradoras transformen entornos tecnológicos heredados en plataformas inteligentes y basadas en datos. Al combinar experiencia sectorial, aceleradores de IA y plataformas de datos empresariales, Atos ayuda a las aseguradoras a modernizarse con mayor rapidez e integrar inteligencia en sus procesos de suscripción, siniestros y relación con el cliente".







Contacto

Nombre contacto: Jennifer Arizabaleta

Descripción contacto: Atos

Teléfono de contacto: 620059329



