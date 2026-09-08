Atos impulsará un nuevo modelo de atención digital para los empleados del Ayuntamiento de Barcelona

Dos colegas utilizando herramientas digitales en su tablet - Atos

(Información remitida por la empresa firmante)

La multinacional tecnológica colaborará con el Instituto Municipal Innovación y Tecnología para impulsar la transformación digital del modelo de atención a los profesionales del Ayuntamiento de Barcelona. El proyecto contribuirá a ofrecer un soporte tecnológico más ágil, cercano y eficiente, incorporando nuevas capacidades de automatización, autoservicio e inteligencia artificial para mejorar la experiencia de los empleados municipales

Barcelona, 8 de septiembre de 2026.- Atos, líder global en transformación digital impulsada por inteligencia artificial y en experiencia en el puesto de trabajo, ha sido seleccionada por el Instituto Municipal Innovación y Tecnología, la entidad responsable de liderar la transformación digital del Ayuntamiento de Barcelona, para colaborar en la evolución de los servicios tecnológicos que utilizan a diario miles de profesionales municipales.



El proyecto tiene como objetivo avanzar hacia un modelo de atención más ágil, accesible y eficiente, facilitando que los empleados del Ayuntamiento puedan resolver con mayor rapidez sus necesidades tecnológicas, acceder de forma más sencilla a los servicios digitales y disponer de una experiencia de usuario más fluida en su trabajo diario.



La iniciativa contempla la evolución de los servicios de atención y soporte tecnológico mediante nuevas capacidades orientadas a simplificar procesos, reducir tiempos de respuesta y ofrecer una atención más cercana y personalizada. Entre otras mejoras, se impulsarán mecanismos de autoservicio para determinadas gestiones habituales, nuevos espacios de atención presencial, herramientas para agilizar la resolución de incidencias y sistemas que permitan anticipar necesidades y oportunidades de mejora a partir del análisis de datos.



Asimismo, el proyecto incorpora una visión de innovación continúa basada en la automatización de tareas repetitivas, la gestión avanzada del conocimiento y el uso de tecnologías de inteligencia artificial para facilitar el acceso a la información y reforzar la capacidad de respuesta de los equipos de soporte.



Con esta iniciativa, Atos contribuirá a la estrategia del Instituto Municipal Innovación y Tecnología para seguir modernizando los servicios internos del Ayuntamiento y consolidar un modelo digital capaz de responder a las necesidades de una administración cada vez más conectada, eficiente y centrada en las personas.



"La transformación digital de una administración no depende únicamente de las plataformas o de la tecnología que utilizamos, sino también de la experiencia que ofrecemos a las personas que trabajan cada día al servicio de la ciudadanía. Este proyecto representa un paso más en nuestra apuesta por evolucionar hacia un modelo de soporte más ágil, más próximo y eficiente, incorporando nuevas capacidades que nos permitan simplificar procesos, mejorar la atención a los usuarios y seguir impulsando la innovación dentro del Ayuntamiento de Barcelona", dijo Emili Rubió, gerente del Instituto Municipal de Innovación y Tecnología (BIT).



Juan Carlos Díaz, director de Atos en Cataluña: "Estamos orgullosos de acompañar a Instituto Municipal Innovación y Tecnología en un proyecto que ayudará a evolucionar la experiencia digital de miles de profesionales municipales mediante la combinación de innovación, automatización e inteligencia artificial".



A nivel operativo, el proyecto contempla iniciativas orientadas a automatizar procesos frecuentes, facilitar el acceso al soporte tecnológico, incorporar herramientas avanzadas de análisis de datos para la mejora continua de los servicios y explorar nuevas capacidades basadas en inteligencia artificial generativa para reforzar la gestión y el acceso al conocimiento.

Contacto

Emisor: Atos

Nombre contacto: Inma Moscardó

Descripción contacto: GPS Imagen y Comunicación

Teléfono de contacto: 620059329