Atos lanza Atos AMOS-AI junto a Red Hat OpenShift AI

Atos, líder global en transformación digital impulsada por la inteligencia artificial, ha anunciado el lanzamiento de Atos Managed OpenShift AI (AMOS-AI), que incorpora automatización basada en IA y analítica predictiva a su plataforma abierta y gestionada de Platform as a Service (PaaS), respaldando la adopción de entornos híbridos y multicloud

Madrid, 14 de enero.- Mediante la integración de Red Hat OpenShift AI, una plataforma empresarial de inteligencia artificial generativa y operaciones de machine learning (MLOps) flexible y escalable, Atos AMOS-AI ofrece una plataforma agnóstica y totalmente auditable que permite a los clientes entrenar, desplegar y gestionar modelos de IA de forma segura en entornos híbridos y multicloud ubicados en un país o región concretos.



Este nivel de flexibilidad ayuda a las organizaciones a cumplir los requisitos nacionales y regionales de protección de datos, manteniendo al mismo tiempo la agilidad y escalabilidad propias de una plataforma cloud-native. Al mitigar riesgos y permitir el movimiento fluido de datos y cargas de trabajo, Atos AMOS-AI capacita a los clientes para mantener un control integral de sus datos y alcanzar la soberanía en la nube en un contexto regulatorio cada vez más complejo. La plataforma está diseñada para gestionar todo el ciclo de vida —desde la preparación de los datos hasta el entrenamiento de modelos, su despliegue y la monitorización continua— dentro de un entorno híbrido unificado y coherente. Atos AMOS-AI también incluye un amplio conjunto de servicios que abarcan desde el gobierno y la seguridad del dato hasta la modernización de canalizaciones de datos heredadas.



La incorporación de capacidades de IA en la plataforma Atos AMOS permite a los clientes automatizar procesos, reforzar la seguridad, acelerar la innovación y abordar los retos asociados a la puesta en producción de la inteligencia artificial. Junto con la plataforma Atos Polaris AI, amplía las posibilidades para que los clientes diseñen agentes de IA autónomos (Agentic AI), facilitando la orquestación y ejecución de flujos de trabajo empresariales y de ingeniería de software en un entorno abierto, seguro, híbrido y multicloud.



Muchas organizaciones se enfrentan a dificultades a la hora de pasar de proyectos piloto de IA a despliegues a gran escala en producción. Las pruebas de concepto realizadas por Atos y Red Hat en el sector público y en industrias sujetas a estrictas regulaciones de datos han demostrado la capacidad de Atos AMOS-AI para ofrecer resultados de negocio medibles y alineados con las expectativas de los clientes.



Atos AMOS-AI integra Red Hat OpenShift AI, diseñada para el desarrollo, despliegue y gestión de modelos de IA generativa y machine learning, fundamentales para mantener una ventaja competitiva en entornos de nube soberana. Aprovechando la amplia experiencia de Atos en servicios gestionados, esta oferta se apoya en más de una década de colaboración entre Atos y Red Hat, sustentada en un compromiso compartido con las tecnologías open source empresariales y la innovación en la nube.



Michael Kollar, vicepresidente ejecutivo y responsable de la línea de negocio de Cloud & Modern Infrastructure en Atos, ha señalado: "La estabilidad y escalabilidad consolidadas de Red Hat OpenShift, ahora reforzadas con capacidades de IA, ofrecen una solución fiable para empresas medianas y grandes con proyectos de alta criticidad. Esta plataforma permite a las organizaciones mitigar riesgos durante su transformación digital, garantizando la protección de los datos dentro de un entorno híbrido, unificado y soberano. Gracias a nuestra colaboración con Red Hat OpenShift para IA, Atos está proporcionando una plataforma de infraestructura avanzada diseñada para acompañar a nuestros clientes comunes en su evolución hacia empresas agentic, con un tiempo de obtención de valor más rápido y una menor complejidad operativa".



Por su parte, Penny Philpott, vicepresidenta de Ecosistemas EMEA en Red Hat, ha declarado: "Muchas organizaciones deben equilibrar la implantación de una estrategia de IA eficaz con el cumplimiento de un complejo marco regulatorio en materia de datos. Nuestra colaboración con Atos responde directamente a este desafío. Atos AMOS-AI, basado en Red Hat OpenShift AI, proporciona la plataforma híbrida flexible y coherente necesaria para poner la IA en operación con el nivel de control y soberanía que exigen las operaciones empresariales actuales".







