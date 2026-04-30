El auge del AI Growth Manager marca una nueva etapa en la evolución del crecimiento digital - Product Hackers School

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de abril

El crecimiento empresarial se mantiene como una prioridad constante en cualquier sector, pero las reglas que lo rigen han cambiado de forma significativa en los últimos años. La irrupción de la inteligencia artificial ha transformado por completo la manera en la que las compañías abordan sus estrategias, desplazando los modelos tradicionales hacia enfoques más automatizados, eficientes y escalables. En este nuevo escenario, ya no destacan únicamente las empresas que incorporan herramientas puntuales, sino aquellas que integran la inteligencia artificial de forma estructural en sus procesos de crecimiento. En este contexto, Product Hackers School sitúa en el centro del debate la consolidación del AI Growth Manager, un perfil emergente que responde a las nuevas necesidades del mercado y que se posiciona como una pieza clave en la evolución del crecimiento digital.

El AI Growth Manager, un perfil híbrido para el nuevo crecimiento digital

La transformación impulsada por la inteligencia artificial ha dado lugar a la aparición de un perfil profesional que no existía hasta hace pocos años. El AI Growth Manager se define como un perfil híbrido que conecta negocio, tecnología y crecimiento, con la capacidad de diseñar estrategias más eficientes a través del uso inteligente de herramientas basadas en IA.

A diferencia de otros roles más especializados, este perfil no se limita al análisis de datos ni a la ejecución de acciones de marketing, sino que integra una visión global del negocio. Su función consiste en identificar qué procesos pueden automatizarse, qué métricas resultan clave y cómo optimizar los recursos disponibles para maximizar resultados. Este enfoque permite construir sistemas de crecimiento más sostenibles, reduciendo la dependencia de tareas manuales y mejorando la capacidad de adaptación en entornos cambiantes.

La evolución hacia modelos de crecimiento autónomo implica, por tanto, un cambio estructural en la forma de operar de las empresas. En lugar de ejecutar acciones aisladas, las organizaciones avanzan hacia la creación de sistemas que aprenden, se optimizan y generan resultados de forma continua, situando al AI Growth Manager como el responsable de su diseño y supervisión.

Alta demanda y oportunidad profesional en un mercado en transformación

La aparición de este nuevo perfil ha generado una demanda creciente que supera la oferta de profesionales cualificados. Las empresas buscan incorporar talento capaz de integrar la inteligencia artificial en sus procesos de crecimiento, lo que ha derivado en un escenario caracterizado por oportunidades laborales atractivas, mejores condiciones salariales y acceso a proyectos estratégicos.

Este contexto abre una ventana de oportunidad relevante para perfiles procedentes de áreas como el marketing, la consultoría, la analítica o el emprendimiento, que pueden evolucionar hacia este nuevo rol sin necesidad de contar con formación técnica avanzada en programación.

Product Hackers School articula su propuesta formativa en torno a esta realidad, orientando sus programas a preparar profesionales capaces de asumir este tipo de funciones en un entorno cada vez más competitivo.

La consolidación del AI Growth Manager refleja un cambio profundo en la estructura del crecimiento empresarial. A medida que la inteligencia artificial continúa integrándose en los procesos clave de las organizaciones, este perfil se posiciona como uno de los más relevantes para liderar la transformación y asegurar la competitividad en el entorno digital.

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