Álvaro Botella -Ángeles Muñoz - José Carlos León - José Eduard - FLAVOUR AGENCY

(Información remitida por la empresa firmante)

Marbella, 20 de noviembre de 2026.

La asociación, integrada en las federaciones FAEPI y FAI, traslada al Ayuntamiento las principales dudas detectadas por sus 115 agencias asociadas tras la entrada en vigor del nuevo Plan General

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, junto con el Concejal de Urbanismo, José Eduardo Díaz, han mantenido un encuentro con representantes de LPA, Leading Property Agents of Spain, para abordar las principales inquietudes de las agencias inmobiliarias y explicar los aspectos más relevantes del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).

Este encuentro, el primero de presentación oficial del plan, ha permitido conocer más a fondo las implicaciones y claves del documento que abre una nueva etapa en la planificación de Marbella, así como trasladar al Ayuntamiento las cuestiones que afectan a la actividad inmobiliaria. El PGOM fue aprobado definitivamente el 18 de septiembre y entró en vigor el 14 de noviembre de 2026, y es el primer plan de Andalucía adaptado a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA). Para LPA, la cita institucional tiene especial relevancia por la dimensión de la asociación y por el papel que sus 115 agencias miembros desempeñan en el mercado residencial de la Costa del Sol, con presencia en el territorio comprendido entre Sotogrande y Málaga.

Álvaro Botella, presidente de la asociación, ha señalado: “LPA representa a profesionales que trabajan cada día con compradores, vendedores e inversores y conocen de primera mano las dudas que plantea la aplicación de un nuevo planeamiento. Nuestro papel es trasladar esas inquietudes de forma constructiva y contribuir a que exista una comunicación clara y continuada entre el Ayuntamiento y el sector. Pertenecer a LPA significa asumir un compromiso con la ética, la transparencia, la formación y la calidad del servicio. Cuanto más unido y preparado esté el sector, mejor podrá responder a las necesidades de los clientes y aportar conocimiento a la ciudad. El nuevo PGOM supone una gran oportunidad para Marbella, pero es fundamental que exista una interpretación homogénea que aporte seguridad jurídica tanto a profesionales como a propietarios”.

Por su parte, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha destacado el papel del sector inmobiliario como “uno de los sectores estratégicos para el desarrollo económico y la proyección internacional de Marbella”, reconociendo la labor de los profesionales que integran LPA en la promoción del destino y la atracción de inversiones.“Sois los mejores embajadores que puede tener Marbella. Vuestra labor no solo contribuye a atraer inversión, sino también a transmitir confianza en nuestro destino. Un inversor satisfecho es nuestra mejor carta de presentación y genera un efecto llamada que refuerza el posicionamiento de Marbella”, ha señalado.

En relación con el nuevo PGOM, la regidora ha subrayado que “la seguridad jurídica y urbanística es fundamental para garantizar la confianza de propietarios, promotores e inversores”, destacando que el nuevo documento establece un marco de planificación que aporta certidumbre y permite seguir avanzando en un modelo de ciudad diferenciado. “Marbella ha consolidado a lo largo de los años un modelo urbanístico y residencial que nos distingue de otros destinos y que debemos preservar. Nuestro compromiso es compatibilizar el crecimiento económico con la protección del entorno, la calidad de vida y el desarrollo de las infraestructuras que necesita la ciudad”, ha explicado.

Durante el encuentro, Muñoz también ha destacado que LPA ha sido la primera asociación en recibir la publicación “Avanzar es nuestro Plan”, la revista informativa del nuevo PGOM, cuya presentación oficial tiene lugar hoy, como parte del compromiso municipal de acercar el nuevo planeamiento a los sectores profesionales.

Entre las principales inquietudes trasladadas por LPA al Ayuntamiento destaca la necesidad de que la aprobación del nuevo PGOM constituya el punto de partida de un proceso de planificación urbanística que tenga continuidad con el desarrollo y la aprobación del Plan de Ordenación Urbana (POU). Para la asociación, este último instrumento resulta fundamental para abordar de manera efectiva buena parte de los problemas urbanísticos que arrastra Marbella, aportar mayor seguridad jurídica y establecer un marco de desarrollo estable y adaptado a las necesidades actuales y futuras de la ciudad.

En este sentido, LPA considera prioritario que el avance del planeamiento se traduzca en compromisos concretos, plazos de trabajo y soluciones efectivas, evitando que la aprobación del PGOM se convierta en una respuesta meramente transitoria a las demandas del sector.

"Desde LPA valoramos positivamente la aprobación del nuevo PGOM, pero somos conscientes de que este es solo el primer paso. El verdadero reto está en avanzar hacia un Plan de Ordenación Urbana eficaz, capaz de resolver la mayor parte de los problemas urbanísticos que afectan a Marbella. No queremos que este avance se quede en una medida puntual, sino que represente un compromiso real y sostenido con el futuro urbanístico de la ciudad", ha señalado Álvaro Botella, presidente de LPA.

Otra de las principales preocupaciones de la asociación es la necesidad de facilitar la disponibilidad de suelo para el desarrollo de nuevas viviendas. LPA advierte de que la escasez de suelo disponible para promover nuevos proyectos residenciales constituye uno de los grandes desafíos del mercado inmobiliario local. Por ello, considera imprescindible que los futuros instrumentos urbanísticos permitan movilizar suelo apto para nuevos desarrollos, ampliar la oferta residencial y dar respuesta a la creciente demanda de vivienda en el municipio.

Durante el encuentro, LPA también recordó algunas de las líneas estratégicas que defiende junto a FAEPI y FAI para avanzar en la profesionalización del sector. LPA forma parte de la Federación Andaluza de Empresas y Profesionales Inmobiliarios (FAEPI), de la cual Álvaro Botella es presidente, y de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI). La participación en ambas entidades permite a la asociación representar los intereses de sus miembros en los ámbitos local, andaluz y nacional. Entre las principales propuestas de estas federaciones destaca la creación de un registro público de agentes inmobiliarios que facilite a los ciudadanos la identificación de profesionales cualificados y el conocimiento de las garantías que ofrecen. Asimismo, promueven la formación acreditada y permanente para el sector, junto con medidas que favorezcan una mayor transparencia y contribuyan a mejorar la calidad de los servicios de intermediación inmobiliaria.

LPA considera fundamental mantener una comunicación fluida y permanente con todas las administraciones públicas. La asociación reitera su disposición a colaborar con todas ellas, aportando la experiencia y el conocimiento de sus agencias asociadas para contribuir a un mercado inmobiliario más transparente, profesional y alineado con el desarrollo futuro de Marbella y de la Costa del Sol.

SOBRE LPA

Fundada en junio de 2020 por un grupo de profesionales con amplia trayectoria en la Costa del Sol, The Leading Property Agents of Spain (LPA) agrupa actualmente a más de un centenar de empresas del sector inmobiliario. Su misión es fomentar un mercado transparente, profesional y orientado al cliente, impulsando la colaboración entre agencias, la adopción tecnológica y la mejora continua del servicio.

www.lpaspain.com