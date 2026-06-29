Bamagreen II: Ayuda en Acción y adaPETation lanzan en Mali un proyecto circular financiado por AECID

Juan Luis Rod - Sede EcoBuild en Mali - AYUDA EN ACCIÓN

(Información remitida por la empresa firmante)

Ayuda en Acción y adaPETation (Grupo IMG) impulsan la segunda fase de Bamagreen, un proyecto pionero de economía circular en África Occidental que transforma residuos plásticos en materiales para construcción, electrificación y flakes recicladas. La iniciativa genera empleo verde, promueve la inclusión de jóvenes y mujeres y refuerza la resiliencia de comunidades vulnerables y desplazadas en Bamako y la región de Ségou

Madrid, 29 de junio de 2026.- En un hito para la economía circular en África Occidental, Ayuda en Acción y adaPETation (Grupo IMG) presentan la segunda fase del innovador proyecto Bamagreen, que convierte residuos plásticos en productos útiles para la construcción y la electrificación, así como en flakes (escamas) recicladas que reintroducen el material en la cadena de valor, genera empleo verde y fomenta la inclusión social de jóvenes y mujeres, fortaleciendo la resiliencia de comunidades vulnerables y desplazadas en Bamako y la región de Ségou.

El proyecto, presentado en consorcio entre Ayuda en Acción y Grupo IMG, cuenta con financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en línea con su VI Plan director y el Marco de Asociación País para Mali, garantizando que la intervención se focalice en zonas priorizadas y responda a objetivos de desarrollo estratégico en economía circular, sostenibilidad ambiental, empleo juvenil e inclusión social.

Bamagreen: Fase II forma parte de Plastic2Prosperity, la iniciativa global de adaPETation www.adapetation.net, que aporta tecnología de reciclaje avanzada adaptada al contexto local y combinada con un enfoque comunitario. Se prevé la valorización de más de 960 toneladas de residuos plásticos al año, la creación de 150 empleos, la formación de 150 personas en reciclaje y producción circular, y la plantación de 50.000 árboles, beneficiando directamente a 8.500 personas y de manera indirecta a más de 28.300 habitantes de Bamako.

"Bamagreen: Fase II demuestra que es posible convertir un desafío ambiental en una oportunidad. Este proyecto impulsa empleo digno, fortalece capacidades locales y genera soluciones sostenibles lideradas por las propias comunidades, especialmente por mujeres y jóvenes. Gracias al apoyo de AECID, se está construyendo un modelo de economía circular con potencial para replicarse en otros territorios de África", afirma Marta Tietz Laranjinha, Directora Regional para África de Ayuda en Acción.

El proyecto se basa en la experiencia del Grupo IMG, que en Portugal ha reciclado más de 200.000 toneladas de residuos plásticos transformándolos en productos de alta calidad. En Mali, esta tecnología se adapta mediante maquinaria semi-industrial y sistemas modulares escalables, capaces de procesar hasta 80 toneladas de plástico al mes, combinando producción, formación técnica y sensibilización ambiental.

Bamagreen: Fase II se enmarca en un enfoque de desarrollo local participativo, donde las mujeres y los jóvenes, en particular aquellos en situación de vulnerabilidad, son los protagonistas del cambio hacia un modelo más justo, más resiliente y más respetuoso con el medio ambiente.

La intervención se basa en un enfoque multi-actor, que integra a las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, las empresas sociales, las autoridades locales y los servicios técnicos del Estado, en una alianza estratégica para promover soluciones sostenibles y reproducibles.

Al fortalecer las capacidades técnicas, organizativas y productivas de las mujeres y los jóvenes en las zonas periurbanas de Bamako, y al articular acciones coordinadas entre los actores públicos, privados y comunitarios, será posible crear empleos dignos, reducir la contaminación por residuos plásticos y mejorar la sostenibilidad del entorno local.

Esta transformación se llevará a cabo a través de una secuencia de resultados: primero, se fortalecerá la cadena de reciclaje (recolección, transformación y comercialización); luego, se crearán oportunidades de formación y empleo verde; paralelamente, se promoverán acciones de reforestación y sensibilización ambiental; y finalmente, se fomentará la innovación local y la gestión del conocimiento.

El proyecto se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 12.5, promoviendo la reducción, el reciclaje y la reutilización de residuos plásticos. Desde una perspectiva medioambiental, contribuye a los ODS 13.2 y 13.3, incorporando el cambio climático en políticas locales y procesos educativos.

Bamagreen: Fase II también promueve el empleo juvenil y la inclusión productiva, conforme a los ODS 4.4 y 8.6. Finalmente, incorpora un fuerte enfoque de género y juventud, alineado con los ODS 5.5 y 10.3, fomentando la participación real de las mujeres y la igualdad de oportunidades.

El programa ofrece un modelo replicable y escalable: combina eficiencia técnica, sostenibilidad económica y transformación social. Su innovación radica en cerrar el ciclo del plástico desde la recolección hasta la producción de materiales normados, reduciendo la dependencia de importaciones, disminuyendo la huella de carbono y generando empleo cualificado para jóvenes y mujeres.

Con Bamagreen: Fase II, Ayuda en Acción y adaPETation, con el respaldo de AECID, demuestran que la economía circular puede convertirse en un motor de desarrollo inclusivo, ambientalmente sostenible y económicamente viable en Mali.

Sobre Ayuda en Acción

Ayuda en acción es una organización que trabaja a nivel internacional para generar oportunidades de crecimiento y desarrollo junto a las personas que más lo necesitan. Las acompañamos desde la infancia y la juventud definiendo metas en común, apostando por sus talentos y habilidades. Facilita su acceso a la educación y la transición hacia el empleo y el emprendimiento para que protagonicen su propio camino y generen un desarrollo sostenible y duradero en sus comunidades.

www.ayudaenaccion.org

Sobre Grupo IMG

El Grupo IMG está presente en la industria de los polímeros desde 1959 y es pionero en la fabricación de copoliéster especiales y en la extrusión de láminas de PET.

www.imggroupcorp.com

Sobre adaPETation

adaPETation es la primera red regenerativa dentro de la industria del PET que busca, promueve e impulsa las mejores soluciones a los problemas sistémicos relacionados con el plástico.

www.adapetation.net

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