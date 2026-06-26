Barcelona reúne a las principales startups deep-tech europeas en la Final Europea - EuroAsia Vision Media para Asociación APSBI

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 26 de junio de 2026.-

La Asociación APSBI celebró en Barcelona la Final Europea de la Copa Innovación China 2026 y VI Copa de Innovación Científica y Tecnológica del Distrito de Baoshan (Shanghái), consolidando una vez más este certamen como una de las principales plataformas de conexión entre el ecosistema innovador europeo y el mercado chino.

La edición de este año reunió a más de 200 empresas tecnológicas procedentes de españa. Tras un proceso de selección previo, quince proyectos llegaron a la final, representando sectores estratégicos como biotecnología, medicina regenerativa, inteligencia artificial, salud digital, Internet Industrial de las Cosas (IIoT), tecnologías energéticas y deporte tecnológico.

Bajo el lema “Innovación, la puerta de entrada al mercado chino”, la competición estuvo orientada a identificar tecnologías con alto valor diferencial, capacidad de internacionalización y potencial de implantación industrial, facilitando el acceso de empresas europeas a recursos industriales, inversores y oportunidades de mercado en China.

Empresas galardonadas

Tras las presentaciones y evaluaciones realizadas por un jurado compuesto por expertos industriales, inversores, empresarios y especialistas sectoriales de Europa y China, los premios fueron otorgados a:

Primer Premio

Inves Biofarm (España)

Segundo Premio

Sani-Red (España)

AEInnova (España)

Tercer Premio

Biointelligent

BetterCare

Aiball

Tres grandes tendencias tecnológicas emergen de la competición

Más allá de los premios, la edición 2026 puso de manifiesto tres tendencias tecnológicas que están definiendo el futuro de la innovación europea.

La medicina regenerativa se consolida como uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento

Los proyectos premiados Inves Biofarm, Sani-Red y Biointelligent reflejan el creciente protagonismo de la medicina regenerativa en Europa.

Inves Biofarm desarrolla una plataforma de regeneración tisular basada en péptidos bioactivos y ácido hialurónico de diferentes pesos moleculares para acelerar la cicatrización de heridas crónicas y úlceras asociadas a la diabetes. Su tecnología responde a una necesidad médica global cada vez más relevante debido al envejecimiento de la población y al aumento de enfermedades crónicas.

Por su parte, Sani-Red aborda necesidades clínicas no cubiertas en el ámbito de la salud femenina mediante soluciones regenerativas orientadas a la reparación tisular y la mejora funcional a largo plazo.

Biointelligent representa una de las líneas más avanzadas de transferencia tecnológica en terapias celulares y medicina regenerativa, respaldada por más de dos décadas de investigación científica y una sólida cartera internacional de propiedad intelectual.

Estas iniciativas reflejan una transformación profunda del sector sanitario mundial, que evoluciona desde el tratamiento de enfermedades hacia modelos centrados en la regeneración, la restauración funcional y la gestión integral de la salud.

Las tecnologías de captación energética transforman el Internet Industrial de las Cosas

Entre los proyectos más destacados se encuentra AEInnova, especializada en tecnologías de Energy Harvesting.

La empresa ha desarrollado sistemas capaces de convertir el calor residual generado por maquinaria industrial en energía eléctrica, alimentando sensores sin necesidad de baterías. Esta innovación reduce significativamente los costes de mantenimiento de redes de sensores industriales y abre nuevas posibilidades para la monitorización continua de activos, el mantenimiento predictivo y la eficiencia energética.

La solución resulta especialmente relevante para sectores intensivos en energía como siderurgia, química, generación eléctrica, farmacéutica o cemento, alineándose además con los objetivos globales de digitalización industrial y descarbonización.

La inteligencia artificial acelera su integración en la economía real

Los proyectos premiados también muestran cómo la inteligencia artificial está evolucionando más allá de las aplicaciones digitales tradicionales para integrarse en sectores productivos y servicios de alto valor añadido.

BetterCare presentó una plataforma de salud digital que combina monitorización remota, análisis mediante inteligencia artificial y apoyo a la toma de decisiones clínicas para mejorar la continuidad asistencial entre hospitales y pacientes.

Por otro lado, Aiball aplica visión artificial e inteligencia artificial al sector deportivo mediante sistemas automatizados de grabación, análisis de rendimiento y entrenamiento personalizado. Su tecnología ya cuenta con implantación internacional y colaboraciones dentro del ecosistema profesional del pádel.

Ambos proyectos evidencian una tendencia clara: la inteligencia artificial está convirtiéndose en una infraestructura transversal para la salud, el deporte y la industria.

Europa y China: ecosistemas altamente complementarios

Los proyectos finalistas ponen de relieve una característica diferencial del ecosistema europeo: una sólida base científica, tecnologías originales de alto valor añadido y barreras de entrada elevadas derivadas de largos procesos de investigación y desarrollo.

Al mismo tiempo, China ofrece uno de los mayores mercados tecnológicos del mundo, una potente capacidad de industrialización, una cadena de suministro altamente integrada y un ecosistema inversor cada vez más sofisticado.

En este contexto, la Copa Innovación China se posiciona como una plataforma estratégica para acelerar la transferencia tecnológica, facilitar la cooperación industrial y conectar a empresas innovadoras europeas con gobiernos locales, parques tecnológicos, grupos industriales e inversores chinos.

APSBI impulsará nuevas oportunidades de colaboración en China

Durante el evento, representantes de APSBI destacaron que China continúa consolidándose como uno de los mercados de innovación más dinámicos del mundo, ofreciendo amplias oportunidades para la validación tecnológica, la industrialización y el crecimiento internacional de startups europeas.

Asimismo, APSBI anunció que, junto con la Fundación Nexa, organizará una misión de innovación e inversión a China el próximo mes de septiembre, con visitas previstas a Shanghái, Pekín, Chengdu, Chongqing y Hangzhou. La delegación mantendrá encuentros con administraciones públicas, parques tecnológicos, fondos de inversión, grandes empresas y centros de investigación para explorar nuevas oportunidades de cooperación tecnológica e industrial.

APSBI continuará desempeñando su papel como puente entre los ecosistemas de innovación de Europa y China, promoviendo la colaboración internacional en tecnología, industria e inversión y facilitando la implantación de proyectos innovadores con potencial global.

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Emisor: EuroAsia Vision Media para Asociación APSBI

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