Barcelona reunirá a más de 250 cineastas en el Love & Hope International Film Festival - Love & Hope International Film Festival

(Información remitida por la empresa firmante)

Dirigido por el cineasta Darwin Reina, el festival continúa creciendo tras siete años de trayectoria y celebrará su edición 2026 con más de 160 proyectos presenciales, alrededor de 60 proyectos online, dos sedes cinematográficas, masterclasses internacionales y una gran Gala de los LLUM Awards.

Barcelona, 7 de octubre de 2026.- El Love & Hope International Film Festival – Barcelona celebrará una nueva edición del 14 al 17 de octubre de 2026, consolidándose como uno de los encuentros internacionales de cine independiente con mayor presencia de cineastas extranjeros en la ciudad.

Durante cuatro días, Barcelona recibirá a más de 250 cineastas, intérpretes, productores, guionistas y profesionales de la industria, con más de 160 proyectos programados presencialmente y alrededor de 60 proyectos adicionales dentro de la sección online, según las cifras facilitadas por la organización.

El festival volverá a combinar proyecciones cinematográficas con encuentros profesionales, Q&As, podcasts, masterclasses, networking, fiestas y eventos especiales, culminando con la Cena de Gala y los LLUM Awards el 17 de octubre.

La programación oficial puede consultarse en: www.lhifilmfestival.com/schedule-2026 LHIFF BCN

Siete años de crecimiento bajo la dirección de Darwin Reina

Al frente del festival se encuentra el cineasta, productor y director Darwin Reina, fundador y director del Love & Hope International Film Festival – Barcelona.

Desde su creación en 2020, el festival ha ido creciendo edición tras edición, ampliando su programación, su presencia internacional y el número de cineastas que viajan a Barcelona para participar presencialmente.

En 2026, el festival celebra su séptima edición, consolidando un proyecto que comenzó de forma independiente y que hoy reúne a cientos de cineastas, intérpretes, productores y profesionales de la industria procedentes de numerosos países.

Bajo la dirección de Reina, el festival ha mantenido una filosofía muy clara: crear una experiencia cercana entre cineastas, fomentar el networking real y hacer que el festival sea mucho más que una simple sucesión de proyecciones.

“Cada año intentamos crecer un poco más, pero sin perder el espíritu independiente, familiar y humano con el que empezó el festival”, señala Darwin Reina. “Queremos que los cineastas vengan a Barcelona, vean películas, conozcan a otros profesionales, creen conexiones y se marchen habiendo vivido una experiencia completa.”

La edición 2026 representa uno de los mayores crecimientos del festival hasta la fecha, con más de 160 proyectos en Barcelona, alrededor de 60 proyectos online y más de 250 cineastas y profesionales previstos en la ciudad.

Cinema Maldà, casi 81 años de historia cinematográfica

Una parte fundamental de las proyecciones tendrá lugar en el histórico Cinema Maldà, situado en Carrer del Pi, 5, en pleno centro de Barcelona.

La sala fue inaugurada el 4 de diciembre de 1945 y está considerada el cine de pantalla única en funcionamiento más antiguo de Barcelona.

Su historia conecta además directamente con uno de los grandes nombres del cine: la primera programación proyectada en el Maldà incluyó La quimera del oro, de Charles Chaplin.

En 2026, este espacio histórico volverá a llenarse de películas y cineastas procedentes de numerosos países.

La segunda sede principal será Sala Manu Pérez, ubicada en Carrer de Llull, 11, Sant Martí, donde también se celebrarán proyecciones, podcasts, encuentros y masterclasses.

Lisa Pelikan, invitada especial y homenajeada con el LLUM Award

Uno de los grandes nombres invitados este año será la actriz estadounidense Lisa Pelikan, que viajará a Barcelona para recibir personalmente el LLUM Award – Lifetime Achievement Award.

Pelikan cuenta con una extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Entre sus trabajos cinematográficos destacan Lionheart, junto a Jean-Claude Van Damme; Return to the Blue Lagoon, donde interpretó a Sarah Hargrave; Julia, en la que interpretó a la joven Julia; y Jennifer, papel por el que recibió un premio a Mejor Actriz en el International Science Fiction & Horror Film Festival.

Además de recibir este reconocimiento durante la Gala, Pelikan impartirá la masterclass:

Acting Through the Director’s Eyes

17 de octubre | 16:00–18:00

Sala Manu Pérez – Carrer de Llull, 11, Barcelona

La sesión explorará la relación creativa entre intérpretes y directores desde la perspectiva del actor y contará también con un turno abierto de preguntas y respuestas. La programación oficial confirma que las masterclasses del festival se impartirán en inglés.

El mismo día, el guionista y presidente del jurado Scott Simpson impartirá también la masterclass Bridging the Second Act, centrada en estructura, ritmo y desarrollo del segundo acto de un guion.

Una programación internacional

La selección 2026 reúne largometrajes, documentales, cortometrajes, animación, videoclips, proyectos experimentales y guiones procedentes de numerosos países. La selección oficial publicada por el festival incluye producciones de Estados Unidos, España, Reino Unido, India, Francia, Alemania, Italia, Australia, República Checa, Suiza, Islandia, Malta, Albania y muchos otros territorios.

Entre las películas que abrirán oficialmente el festival el 14 de octubre se encuentran el cortometraje estadounidense Stories, dirigido por Brandon Keeton, y el largometraje MÀQUINA, dirigido por Joaquim Adrià Pujol. Ambas proyecciones tendrán lugar en Cinema Maldà después del tradicional corte de cinta y alfombra roja del festival.

Cuatro días de cine, encuentros y networking

La experiencia del festival va mucho más allá de las proyecciones.

El calendario incluye un evento de bienvenida el 13 de octubre en el programa de Televisión Toni Rovira y Tú, la ceremonia oficial de apertura y after party el día 14, una noche de networking LGBTQ+ en Boys Bar BCN el día 15, un Happy Hour exclusivo el día 16 y diversas actividades profesionales durante toda la semana.

Uno de los objetivos principales de la organización es facilitar el contacto directo entre cineastas internacionales, actores, productores, guionistas y profesionales de la industria que viajan a Barcelona específicamente para formar parte de la experiencia presencial.

Gala Dinner & LLUM Awards

El festival culminará el 17 de octubre con su Cena de Gala y Ceremonia de los LLUM Awards, que se celebrará a partir de las 21:00 en:

F9cs N9U Brasa Lounge

Camí del Pantà, 2

Sarrià-Sant Gervasi, 08017 Barcelona

La Gala combinará alfombra roja, cena, actuaciones en directo y la entrega de los principales premios del festival.

Los ganadores de las categorías competitivas no se anunciarán previamente y serán revelados durante la ceremonia.

Con más de 200 asistentes previstos para una cena de gala ya completamente llena, la noche culminará con la entrega de un total de 35 premios, convirtiendo los LLUM Awards en uno de los momentos más esperados de toda la edición. Cineastas, intérpretes, productores, jurados e invitados internacionales se reunirán en una misma noche para celebrar el talento, la creatividad y el cine independiente en Barcelona.

Entradas y programación

Las entradas para proyecciones, masterclasses y actividades disponibles para público pueden adquirirse a través de FilmFreeway:

filmfreeway.com/LHIFFESTIVAL/tickets

Programa completo:

www.lhifilmfestival.com/schedule-2026

Web oficial:

www.lhifilmfestival.com/

Nominaciones 2026:

www.lhifilmfestival.com/nominations-2026

Selección Oficial 2026:

www.lhifilmfestival.com/selection-2026

Love & Hope International Film Festival – Barcelona 2026

14–17 de octubre de 2026

Barcelona, España

Cuatro días de cine internacional, comunidad, networking y nuevas conexiones entre quienes hacen las películas y quienes viven el cine.

Contacto

Emisor: Love & Hope International Film Festival

Contacto: Love & Hope International Film Festival

Número de contacto: +34 662 512 331