Una barcelonesa reduce en casi 10.000 euros su deuda con micropréstamos gracias a la reunificación - Repagalia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de febrero 2026.- María del Carmen, vecina de Barcelona, llegó a Repagalia con una deuda de 17.347 euros, repartida entre préstamos y microcréditos contratados con distintas entidades financieras.

Como ocurre en muchos hogares, lo que empezó como pequeños préstamos para cubrir imprevistos terminó convirtiéndose en una acumulación de cuotas mensuales difíciles de sostener. Pagaba a varias financieras al mismo tiempo, pero la deuda apenas disminuía. La sensación era clara: pagar y no avanzar.

Ante esta situación, María del Carmen optó por la reunificación de deudas de Repagalia, empresa especializada en asesoramiento financiero y gestión de deudas. Tras el análisis de la situación, el proceso permitió agrupar todas sus deudas en un único plan y negociar directamente con las financieras para reducir el importe total.

El resultado fue significativo: de más de 17.000 euros pendientes, finalmente terminó abonando 7.338,82 euros, en cuotas adaptadas a su capacidad de pago. Una reducción de más del 50% sobre la deuda total.

La reunificación no solo simplificó sus pagos en una única cuota mensual, sino que también le permitió recuperar su estabilidad financiera, evitando el impago, posibles embargos y la permanencia en ficheros de morosidad como ASNEF.

Desde Repagalia explican que situaciones como esta son cada vez más habituales:

“Muchas personas creen que, si ya deben a varias financieras, no hay solución. Sin embargo, la reunificación y la negociación permiten reducir significativamente la deuda y establecer pagos asumibles antes de que el problema se agrave”, señalan desde la compañía.

El caso de María del Carmen refleja una realidad extendida, en Barcelona y en toda España, personas que acumulan micropréstamos sin saber que existen alternativas reales para salir de deudas sin tener que solicitar un nuevo préstamo.

A diferencia de otras empresas que ofrecen financiación para reunificar, Repagalia no concede créditos adicionales, sino que trabaja directamente en la negociación con los acreedores para reducir la deuda existente y reorganizarla en condiciones asumibles.

Para quienes se sienten atrapados pagando a varias financieras, la clave está en actuar a tiempo. Repagalia estudia cada caso de forma personalizada y negocia para que el cliente pague menos y de forma asumible y realista. Para toda persona en una situación similar, esta puede ser la manera de recuperar el control de su economía y salir de deudas definitivamente.

Emisor: Repagalia

Contacto: Repagalia

Número de contacto: 911 879 232