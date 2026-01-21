Beiras y Serra da Estrela reforzarán su proyección internacional en FITUR 2026 - Beiras y Serra da Estrela

Situada en la parte central de la frontera entre España y Portugal, la región portuguesa de Beiras y Serra da Estrela participará en FITUR 2026 con la representación de sus 15 municipios, en una apuesta conjunta por consolidar su posicionamiento como destino turístico de referencia en el mercado ibérico.

La Comunidad Intermunicipal de la Región Beiras y Serra da Estrela (CIMRBSE) estará presente, por tercer año consecutivo, en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebrará del 21 al 25 de enero en Madrid, una de las principales citas del sector turístico a nivel europeo.

La presencia en FITUR 2026 permitirá a la región dar visibilidad a una oferta turística basada en la diversidad territorial, el patrimonio natural y cultural, y las experiencias auténticas, fruto del trabajo conjunto desarrollado por los 15 municipios que integran la CIMRBSE, en coordinación con agentes locales y socios institucionales.

Según el presidente del Consejo Intermunicipal de la CIMRBSE, Carlos Condesso, esta participación “refuerza el compromiso de la región con la promoción internacional del destino, dando continuidad a una estrategia consistente de posicionamiento en los principales foros del turismo europeo”. El responsable subraya asimismo la importancia del mercado español, uno de los principales emisores para Portugal, y la capacidad del territorio para atraer visitantes a lo largo de todo el año.

La participación continuada en FITUR refleja la madurez del proyecto turístico regional, basado en una visión integrada del territorio y alineado con las tendencias actuales del sector, cada vez más orientadas hacia el turismo sostenible, el contacto con la naturaleza y el bienestar, así como a la valorización de las comunidades locales.

Con esta presencia en Madrid, Beiras y Serra da Estrela busca consolidarse como un destino competitivo, diferenciado y auténtico, reforzando su proyección internacional y su papel dentro del mapa turístico de Portugal. cimrbse.pt/

