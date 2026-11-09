Biocirc celebra los avances de la primera subasta de cogeneración y reclama una convocatoria de biomasa

Asociación Española de Biocircularidad - BIOCIRC

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 9 de noviembre de 2026.

Madrid, 9 de noviembre de 2026. – La A sociación Española de Biocircularidad (Biocirc) valora positivamente la convocatoria de la primera subasta para el otorgamiento del régimen retributivo específico a instalaciones de cogeneración de alta eficiencia, que se celebrará el 23 de febrero y constituye un gran avance para facilitar nuevas inversiones en cogeneración, favorecer la renovación de las instalaciones existentes y reforzar la eficiencia energética y la competitividad del tejido industrial. La resolución incorpora tres propuestas trasladadas por Biocirc al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Secretaría de Estado de Energía, que optimizan las condiciones de participación de las instalaciones de cogeneración con biomasa y amplían las oportunidades de inversión en tecnologías renovables capaces de suministrar simultáneamente electricidad y calor a la industria.

La resolución incrementa la potencia reservada para instalaciones de cogeneración con biomasa, de los 95 MW inicialmente previstos a 145 MW, representando un aumento del 52,6 %. En concreto, el cupo destinado a nuevas instalaciones pasa de 65 a 95 MW, mientras que el correspondiente a modificaciones de instalaciones existentes varía de 30 a 50 MW. La ampliación responde a la reivindicación de Biocirc de incrementar el peso de la biomasa en las subastas de cogeneración, con el fin de incentivar la sustitución de combustibles fósiles en los procesos industriales.

Incorpora mayor flexibilidad en la asignación de potencia, permitiendo que la potencia no adjudicada del cupo destinado a nuevas instalaciones de cogeneración con biomasa pueda reasignarse al correspondiente a modificaciones de instalaciones existentes. La medida recoge la propuesta de Biocirc de establecer un mecanismo de “vasos comunicantes” entre ambas modalidades para evitar que la falta de oferta suficiente en una de ellas impida aprovechar la potencia disponible para otros proyectos viables de la misma tecnología.

Se amplía de 25 a 35 MW el límite máximo de potencia instalada para las instalaciones de cogeneración con biomasa, atendiendo a parte de la petición de Biocirc de elevarlo hasta 50 MW. La modificación admitirá la participación de proyectos de mayor dimensión, fomentando el aprovechamiento de economías de escala, la optimización de los costes de inversión y la valorización de los recursos biomásicos disponibles en los territorios.

Biocirc destaca el reconocimiento de los sistemas de captura de CO2 como inversión elegible en las modificaciones de instalaciones existentes, contemplado en la Orden TED/672/2026. La medida facilita la integración de tecnologías de captura en instalaciones de cogeneración con biomasa, favoreciendo la disponibilidad de CO2 biogénico para nuevas aplicaciones industriales, como la producción de combustibles sintéticos destinados a sectores como la aviación y el transporte marítimo. La asociación considera necesario el reconocimiento regulatorio de las nuevas instalaciones de cogeneración con biomasa que incorporen sistemas de captura de CO2, mediante mecanismos retributivos que contemplen sus particularidades técnicas y económicas, garantizando la existencia de una demanda térmica útil y el cumplimiento de los requisitos de alta eficiencia.

Margarita de Gregorio, CEO de Biocirc, señala que “celebramos que se ponga en marcha esta primera subasta de cogeneración y que el Ministerio incorpore varias mejoras que propusimos para facilitar la participación de las instalaciones de biomasa. Son avances importantes, después de años de espera, pero deben tener continuidad. España necesita incrementar la competitividad de su industria, impulsar la sustitución de combustibles fósiles mediante recursos renovables como la biomasa sólida y el biometano y, al mismo tiempo, aprovechar de forma sostenible sus recursos y residuos orgánicos, mantener la actividad económica en el medio rural y desarrollar nuevas cadenas industriales vinculadas al CO2 biogénico y los combustibles sintéticos. Por eso, creemos que las nuevas subastas de cogeneración y generación eléctrica con biomasa tienen que formar parte de las prioridades de política energética e industrial de la próxima legislatura”.

Biocirc solicita nuevas subastas de cogeneración y generación eléctrica con biomasa

Biocirc reclama que la próxima legislatura incorpore una programación de nuevas subastas de cogeneración de alta eficiencia y de generación eléctrica con biomasa, que proporcione certidumbre a los promotores y movilice inversiones industriales y energéticas. Estas tecnologías contribuyen a mejorar la competitividad del tejido productivo, la autonomía energética, la gestión sostenible de los recursos naturales y la cohesión territorial.

El desarrollo y renovación de la cogeneración de alta eficiencia mejoraría la competitividad de la industria española. La producción simultánea de electricidad y calor útil aprovecha más eficientemente la energía primaria, reduce los costes energéticos de las industrias que requieren calor en sus procesos productivos y la dependencia fósil y del exterior al utilizar combustibles renovables como la biomasa. Asimismo, numerosas instalaciones han alcanzado o se encuentran próximas a alcanzar el final de su vida útil regulatoria. La continuidad de las subastas proporcionaría señales de inversión y facilitaría la planificación de nuevos proyectos.

La generación eléctrica con biomasa valoriza recursos forestales, agrícolas, agroindustriales y agroalimentarios, sostiene cadenas de suministro y actividad económica en el medio rural y favorece la gestión activa de los montes mediante el aprovechamiento sostenible de biomasa, procedente de actuaciones de prevención de incendios y mejora forestal.

Tanto las instalaciones eléctricas de biomasa como las de cogeneración pueden constituir fuentes de CO2 biogénico susceptible de captura y utilización en procesos industriales, incluida la fabricación de combustibles sintéticos. La disponibilidad de este recurso autóctono es crucial para el desarrollo de combustibles renovables de origen no biológico (RFNBO), el eSAF y el e-metanol, necesarios para el cumplimiento de los objetivos europeos de desfosilización de la aviación y el transporte marítimo.

La aprobación del Real Decreto 926/2026, de 28 de octubre, que incorpora al ordenamiento jurídico español disposiciones de la Directiva europea de energías renovables (RED III), establece que las instalaciones que producen exclusivamente electricidad a partir de biomasa forestal pueden recibir nuevos apoyos públicos o renovar los existentes si se ubican en determinadas regiones de baja densidad de población y actividad industrial y cumplan los requisitos de eficiencia aplicables; si incorporan captura y almacenamiento de CO2 biogénico y satisfagan requisitos establecidos; o si se encuentren en regiones ultraperiféricas. La regulación identifica las condiciones en las que podrán articularse futuros mecanismos de apoyo a la generación eléctrica con biomasa forestal, respetando las exigencias de la normativa europea y los principios de sostenibilidad, uso en cascada de la biomasa y protección de los ecosistemas forestales. Biocirc defiende que el diseño de las próximas convocatorias tenga en cuenta estas disposiciones y las posibilidades de desarrollo de instalaciones que aprovechen otros recursos biomásicos sostenibles.

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