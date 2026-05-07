La biometría y los gestores de contraseñas, las claves para esquivar a los ciberdelincuentes

Gonzalo Álvarez Marañón, director de Funditec Research. - Funditec

Según los expertos, los gestores de contraseñas son imprescindibles para generar claves seguras, distintas y complejas. A su vez, las llaves de acceso de reconocimiento biométrico ganan implementación en las grandes tecnológicas

Para alcanzar una mayor seguridad digital, la concienciación desde las aulas y la exigencia desde los puestos de trabajo son elementos clave para frenar a los ciberdelincuentes

Los expertos aconsejan elegir una clave con al menos 16 caracteres mezclando mayúsculas, minúsculas, números y símbolos

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 07 de mayo de 2026 – En el Día Mundial de la Contraseña, los expertos consideran imprescindible el uso de un gestor de contraseñas para agilizar el tratamiento de las claves digitales de manera segura y robusta. Desde Funditec Research, Gonzalo Álvarez Marañon, afirma que “un gestor te permite tener una contraseña distinta y compleja para cada servicio sin necesidad de recordarlas todas, solo necesitas recordar la maestra, y el gestor hace el resto”, subraya el doctor en Informática y director de I+D de Funditec Research.

Los usuarios siguen suspendiendo a la hora de elegir las claves. De hecho, desde Funditec Research revelan que la contraseña más recurrente continúa siendo la serie numérica “123456”. Gonzalo Álvarez Marañón aplaude el nivel de concienciación social en materia de seguridad digital, pero reclama un paso más que “pasa por la educación en los colegios y por una mayor exigencia por parte de las empresas solicitando contraseñas robustas a sus trabajadores”

En esta línea y ligado a la seguridad y la robustez de las contraseñas, los expertos aconsejan el uso de las passkeys o llaves de acceso mediante biometría afirmando que “son el futuro y que empresas como Google, Apple y Microsoft ya las están implementando masivamente”. Explican que, en lugar de una contraseña tradicional, las llaves de acceso recurren a la huella dactilar, del rostro o directamente al PIN del dispositivo para autentificar el acceso.

El grado de seguridad que ofrecen las nuevas opciones es más elevado y supone un mayor freno para los ciberdelincuentes. Álvarez señala que “una passkey no puede ser robada en una filtración de datos porque nunca viaja por internet y es prácticamente imposible de suplantar mediante phishing”.

La seguridad de las contraseñas evita escenarios innecesarios y desde Funditec aconsejan elegir una clave con al menos 16 caracteres mezclando mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Aunque reconocen que se ha insistido en numerosas ocasiones en el hecho de la recurrencia de la misma clave para distintos dispositivos, “nunca hay que repetir la contraseña en dos sitios”, reitera Gonzalo Álvarez Marañón. Finalmente, otra de las acciones obligatorias para alcanzar mayor seguridad está la activación de la verificación en dos pasos.

La longitud de la contraseña es uno de los factores más importantes porque como reconocen los expertos “una contraseña larga y única suele ser mucho más difícil de romper que una corta”. Para ello, uno de los trucos que comparten desde Funditec Research es pensar en una frase que solo tenga sentido para el usuario y convertirla en código: “por ejemplo, Mi perro Rufo nació en Málaga en julio y traducido MPrN3Nm4j!”.

Por último, pensar en la selección de las victimas por parte de los ciberdelincuentes también resulta un error entre los usuarios porque “rara vez eligen a sus víctimas. Los descuidos son lo que esperan de ti lanzando ataques masivos y automatizados que afectan a quienes tengan la puerta abierta”, explica el director de Funditec Research. El mayor de los peligros no es el vaciado de la cuenta bancaria, sino que con una mínima brecha los atacantes pueden hacerse “dueños de tu vida digital en cuestión de minutos”, concluye Álvarez Marañón.

SOBRE FUNDITEC

Funditec es una fundación tecnológica con más de 20 años de trayectoria, acreditada como centro tecnológico desde 2021, con sedes en Madrid y Barcelona, y un equipo de más de 120 investigadores. Desde su creación en 2003, Funditec ha trabajado en más de 250 proyectos de innovación en ámbitos como la inteligencia artificial, la energía, la salud, los materiales avanzados o la ciberseguridad.

Actualmente, es socio preferente de CDTI y de la Comisión Europea en programas como Horizonte Europa o el Fondo Europeo de Defensa. Su estructura combina dos grandes áreas: Investigación (como centro tecnológico acreditado) e Innovación (a través de sus unidades Innova, Intelligence y Defence), lo que le permite abordar tanto proyectos públicos como colaboraciones con la industria.

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