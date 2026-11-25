Medición de humedad - Bixos

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa canaria, especializada en humedad por capilaridad, propone que los técnicos de plagas le deriven los inmuebles con muros húmedos, una de las causas por las que algunas infestaciones vuelven

Tenerife, 25 de noviembre de 2026.- Bixos ha iniciado el contacto con diversas empresas de control de plagas en Santa Cruz de Tenerife el 18 de noviembre de 2026 para establecer acuerdos de colaboración profesional. La iniciativa responde a la observación recurrente por parte de los técnicos del sector sobre inmuebles, sótanos y locales donde las infestaciones resultan recurrentes y coexisten con presencia de humedad en muros, deterioro de rodapiés o deficiencias en la ventilación.



Especies como las cucarachas, los pececillos de plata y las cochinillas encuentran en los entornos con niveles elevados de humedad condiciones favorables para su proliferación. Aunque un tratamiento convencional puede erradicar la presencia de insectos en un momento puntual, la persistencia de la humedad en las estructuras permite que las plagas regresen tras finalizar la intervención.



El modelo de colaboración propuesto mantiene la independencia operativa de cada entidad. Las empresas de plagas ejecutan la identificación de la especie, valoran el nivel de infestación y aplican los tratamientos correspondientes. Ante la detección de humedad por capilaridad, causada por el ascenso de agua del terreno a través de los materiales porosos, se propone derivar el caso a Bixos para su diagnóstico y tratamiento, permitiendo a las empresas de control ofrecer soluciones más integrales a sus clientes.



La relación entre la humedad y las plagas cuenta con respaldo técnico. El programa de Manejo Integrado de Plagas de la Universidad de Cornell vincula diversas plagas domésticas con ambientes húmedos y sugiere la corrección de las fuentes de agua como medida preventiva. Asimismo, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) incluye la eliminación de fuentes de agua, alimento y refugio como pasos esenciales en la gestión de plagas. Bixos subraya que su labor actúa como complemento a estos tratamientos y no como sustitutivo, dado que una infestación activa requiere de una intervención específica.



El sistema de Bixos opera de forma continua contra la humedad por capilaridad mediante una instalación que no requiere obras ni el uso de productos químicos. El proceso incluye un diagnóstico previo para verificar la viabilidad del inmueble y un seguimiento posterior, dado que la evolución de la humedad varía en función de las características constructivas y el entorno del edificio. Actualmente, la compañía se encuentra en la fase de conversaciones iniciales con potenciales socios, sin que hasta la fecha se hayan formalizado acuerdos contractuales.



Bixos es una empresa dedicada a controlar la humedad por capilaridad en viviendas, locales y edificios. Su actividad comprende el diagnóstico técnico, la instalación de sistemas antihumedad y el seguimiento posterior de los inmuebles tratados.

Contacto

Nombre contacto: Laura Ucelay

Descripción contacto: Bixos

Teléfono de contacto: +34 600 07 22 55