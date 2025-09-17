Black Star Group se compromete con la transparencia y las prácticas energéticas éticas

(Información remitida por la empresa firmante)

Black Star Group refuerza sus valores de integridad, innovación y liderazgo sostenible en el sector energético global

Madrid, 17 de septiembre de 2025.- Black Star Group ha reafirmado su compromiso a largo plazo con las prácticas energéticas éticas en todos los aspectos de su negocio. Con más de dos décadas de experiencia y operaciones en varios continentes, la empresa es reconocida como un modelo de responsabilidad, sostenibilidad e innovación estratégica en el sector energético.



Su filosofía corporativa se basa en cuatro principios fundamentales: transparencia, integridad, sostenibilidad e innovación. Esta estructura permite a Black Star Group operar con claridad y responsabilidad, ganándose la confianza de clientes, socios, inversores institucionales y comunidades locales.



"Para nosotros, la energía ética no es una moda, sino la base de todo lo que hacemos. Creemos en generar valor a largo plazo mediante la confianza, la conciencia ambiental y un sólido gobierno corporativo", afirmó Ignacio Purcell Mena, CEO de Black Star Group.



Un modelo de gobernanza diseñado para la energía del futuro

El grupo ha implementado sólidos sistemas internos y alianzas para reforzar su compromiso ético, incluyendo:



• Alianzas estratégicas con asesores financieros internacionales que aseguran operaciones transparentes, trazabilidad y control de riesgos.



• Protocolos de cumplimiento interno que cumplen o superan los estándares ESG globales, incluidos la lucha contra la corrupción, los informes de sostenibilidad y la diversidad de la junta.



• Inversión en innovación, con foco en combustibles verdes, desarrollo de hidrógeno y principios de economía circular aplicados al sector energético.



Además, Black Star Group ha integrado criterios de sostenibilidad en toda su cadena de valor. Desde el abastecimiento responsable y una distribución más limpia hasta la formación de clientes y la participación comunitaria, la empresa asume un papel proactivo en la creación de una transición energética justa y equilibrada.



Este enfoque va más allá del cumplimiento normativo. Refleja una cultura corporativa profundamente arraigada que fomenta la toma de decisiones éticas en todos los niveles de la organización. Las políticas del grupo no son meras formalidades: se aplican con coherencia, se supervisan rigurosamente y se actualizan continuamente para responder a las nuevas normas globales.



Con este firme compromiso con la energía ética, Black Star Group contribuye a configurar un panorama energético global transparente, responsable y preparado para el futuro. Su liderazgo es un claro ejemplo de cómo la responsabilidad corporativa puede impulsar la innovación y la confianza en toda la industria.







