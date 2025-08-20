Boatsters Black celebra 10 años como referente en el mercado de alquiler de yates en el Mediterráneo - BOATSTERS BLACK

Madrid, 20 de agosto de 2025.-

La demanda mundial de experiencias de viaje de lujo sigue creciendo, con viajeros que buscan privacidad, exclusividad y un servicio impecable. En este contexto, el servicio de yacht charter Mediterranean se ha consolidado como una de las opciones más prestigiosas para disfrutar de escapadas marítimas a medida. En 2025, Boatsters Black celebra su 10.º aniversario consolidada como una compañía de superyates líder, ofreciendo charters personalizados en el Mediterráneo y el Caribe, junto con una cartera completa de servicios náuticos que incluye Gestión de Charters, Venta de Yates y Gestión de Yates.

Desde las calas soleadas de las Islas Baleares y el glamour de la Costa Azul, hasta los tesoros culturales de la Costa Amalfitana, Boatsters Black diseña itinerarios personalizados a bordo de una flota seleccionada de superyates y megayates. Cada embarcación cuenta con tripulación experimentada y comodidades de lujo, con chefs privados, programas de bienestar, deportes acuáticos y acceso VIP a eventos exclusivos.

Un enfoque personalizado para el yacht charter en el Mediterráneo

La fortaleza de Boatsters Black reside en crear travesías inmersivas que se adaptan al estilo de vida de cada cliente. Ya sea fondeando en bahías escondidas de Cerdeña o realizando island-hopping por la costa dálmata de Croacia, cada charter está diseñado para vivir una experiencia exclusiva, relajándose y desconectando de la rutina diaria. La flota incluye yates de más de 30 metros de eslora, con interiores refinados, tecnología de vanguardia y tripulación completa.

Servicios integrales para clientes y propietarios de yates

Más allá de su experiencia en yacht charter Mediterranean y Caribe, Boatsters Black ofrece Gestión de Charters para propietarios que desean maximizar el rendimiento de su embarcación, gestionando desde el marketing y la atención al cliente hasta las operaciones a bordo. La empresa náutica cuenta con la flota de yates de Agencia Central más extensa de la región del Benelux y más allá. Su servicio de Venta de Yates conecta compradores y vendedores a través de una red global, análisis de mercado y asesoramiento especializado, mientras que su servicio de Gestión de Yates cubre todos los aspectos operativos, técnicos y administrativos de la propiedad.

Una década de excelencia e innovación

Con oficinas en todo el mundo y plataformas digitales propias —incluyendo un Portal para Clientes y un Portal para Propietarios que permite seguimiento en tiempo real del rendimiento de la flota— Boatsters Black combina la atención personalizada con la innovación tecnológica. Además de desarrollar una nueva herramienta, Yacht Album, que simplifica aún más la planificación del charter, ayudando a los clientes a encontrar su yate ideal.

En su décimo aniversario, la compañía continúa liderando el mercado de yacht charter Mediterranean gracias a su compromiso con la personalización, la excelencia en el servicio y un modelo de crecimiento estratégico, ofreciendo experiencias inolvidables en algunos de los destinos náuticos más codiciados del mundo.

