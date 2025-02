Bollo se incorpora como miembro al Foro de Marcas Renombradas Españolas

(Información remitida por la empresa firmante)

Bollo se convierte, así, en una de las pocas marcas del sector hortofrutícola en adherirse a esta conocida organización y a contribuir, con su incorporación, a la presencia de marcas líderes españolas en el mercado internacional

Berlín, 6 de febrero de 2025.- Bollo se ha adherido recientemente como miembro al Foro de Marcas Renombradas Españolas, organización que agrupa a más de 150 compañías líderes españolas en sus respectivos sectores profesionales. La compañía afianza, de esta manera, su posición como un jugador clave a nivel de notoriedad, ya que se perfila como una de las marcas de fruta más reconocidas entre los españoles.



Y también lo hace destacando su creciente presencia a nivel internacional, siendo una de las de las condiciones necesarias para formar parte de este Foro, que promueve la colaboración público-privada para impulsar la "marca España".



La compañía ha realizado este anuncio en el marco de uno de los principales eventos del sector hortofrutícola a nivel mundial que tiene lugar esta semana en Berlín, Fruit Logistica 2025, donde continúa reforzando su posición como una de las compañías líderes del sector a nivel mundial. En este sentido, sus objetivos pasan por crecer en volumen y consolidar su presencia en un creciente número de mercados internacionales.



Con la incorporación al Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE), Bollo muestra su apuesta por dos pilares centrales en su estrategia de crecimiento: la internacionalización y la marca.



Datos en clave internacional

Actualmente, Bollo Natural Fruit, el grupo matriz de la marca Bollo, está presente en cuatro continentes, con doce sedes productivas repartidas entre Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía (Hemisferio Norte) y en Brasil y Senegal (Hemisferio Sur), además de un centro logístico en Perpignan (Francia), como hub de las operaciones de distribución de la compañía. A nivel comercialización, está presente en medio centenar de mercados, principalmente europeos, desde quince orígenes, siendo para ello primordial España.



Más allá de Europa, Bollo Natural Fruit trabaja, en la actualidad, en la comercialización en otros destinos en Asia, como China, India, Malasia, Indonesia u Oriente Medio, así como en otros países como Canadá (América del Norte) y Brasil (América del Sur).



Entre las marcas de fruta con mayor notoriedad

Bollo, como emblema en el lineal para el grupo Bollo Natural Fruit, continúa consolidando su posición como una de las marcas de fruta que goza de mayor notoriedad entre los consumidores españoles.



De acuerdo a un estudio cualitativo y cuantitativo desarrollado por More than Research en el punto de venta y a través de encuestas online y reuniones de grupo de consumidores (2024), Bollo es la cuarta marca de fruta más reconocida por parte del consumidor.



"Nuestra adhesión al Foro de Marcas Renombradas Españolas es un paso más para afianzar nuestra posición estratégica en el mercado, no solamente en el sector agroalimentario, sino como una marca española de referencia que, además, se encuentra en pleno proceso de expansión internacional", comenta Javier Carmona, director de Marketing de Bollo Natural Fruit. "Para nosotros/as, es un honor contribuir con nuestra adhesión a reforzar la presencia y visibilidad de marcas líderes españolas y a poner en valor la "marca España" desde nuestro ámbito de actuación", continúa.





