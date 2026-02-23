BOND LABS irrumpe en el mercado MarTech con Inteligencia Artificial

Pablo Monge, CEO y fundador de BOND LABS. - PATRICIA BLAS

Madrid, 23 de febrero de 2026.

BOND LABS anuncia hoy su lanzamiento oficial como compañía global de Marketing Technology (MarTech), con una misión clara: ayudar a grandes organizaciones a convertir tecnología, datos e Inteligencia Artificial en crecimiento.

En un mercado donde la mayoría de consultoras ofrecen servicios tecnológicos muy amplios, BOND LABS nace con un posicionamiento diferencial: hiperespecialización técnica en el ecosistema MarTech, integración nativa de IA en toda su operativa y capacidad de ejecución global desde el primer día. La firma ya trabaja con clientes en Europa, Oriente Medio y Asia-Pacífico, operando con una metodología propia diseñada para entregar proyectos con rapidez, calidad y consistencia en múltiples mercados y zonas horarias.

Al frente de BOND LABS está Pablo Monge, reconocido en la lista Forbes 30 Under 30 por sus contribuciones al ecosistema tecnológico. Con una trayectoria global consolidada al frente de proyectos de transformación digital en compañías como Globant y Accenture, Monge lanza BOND LABS con la premisa de que una correcta ejecución es igual o más crítica que la elección de la tecnología.

“Lanzamos BOND LABS porque vimos una brecha enorme entre lo que las grandes plataformas prometen y lo que las organizaciones realmente consiguen activar. El gap no es de tecnología, es de especialización y ejecución. Ahí es donde entramos nosotros”, afirma Monge.

Tecnología con impacto en negocio

BOND LABS parte de un principio que define todos sus proyectos: la tecnología de marketing sólo tiene sentido si mueve indicadores de negocio. Por ello, cada implementación se diseña con objetivos medibles desde el inicio: ya sea la apertura de nuevas líneas de ingresos, la reducción de costes operativos, o la aceleración de ciclos comerciales.

“Nuestros clientes no nos contratan para implementar plataformas. Nos contratan para que esas plataformas generen ingresos, reduzcan costes o les permitan escalar más rápido. Si un proyecto no se puede conectar con un resultado concreto, no lo hacemos", explica Monge.

Hiperespecialización: el antídoto contra la consultoría tecnológica generalista

BOND LABS pone el foco en resolver uno de los mayores retos del mercado: la falta de especialización real en la capa más tecnológica del marketing. Mientras muchas organizaciones realizan grandes esfuerzos para desplegar plataformas que nunca llegan a activarse al completo, BOND LABS trabaja con equipos con amplia experiencia en esos ecosistemas MarTech y cuenta con exigentes planes de formación y certificación que aseguran el correcto desarrollo de los proyectos.

Sus áreas de especialización incluyen:

CRM y Customer Data Platforms (CDP).

Desarrollo de activos digitales y personalización omnicanal.

Diseño de arquitecturas de datos y analítica avanzada.

Agentes de IA para marketing, ventas y operaciones.

Una compañía nacida en la era de la Inteligencia Artificial

BOND LABS ha integrado Inteligencia Artificial en el núcleo de su operación desde su fundación: en los procesos comerciales, en la entrega de proyectos o incluso en la selección del talento.

“Tenemos una obsesión absoluta por desplegar IA en nuestra operativa y en la de nuestros clientes. Utilizamos co-pilots para acelerar procesos comerciales, herramientas de coding asistido en el delivery de los proyectos y agentes conversacionales en nuestros procesos de recruiting. No hablamos de IA, la ejecutamos”, declara Monge.

Este enfoque permite a BOND LABS operar con la agilidad de una startup y el rigor de una gran consultora, trasladando esa misma filosofía a los proyectos que ejecuta para sus clientes.

Nuevo modelo de trabajo para un mercado que lo demanda

Con un mercado MarTech cada vez más complejo y una presión creciente sobre los equipos de marketing para demostrar retorno tecnológico, BOND LABS se posiciona como un partner especializado, ágil y orientado a resultados. La compañía afronta su lanzamiento oficial con proyectos ambiciosos y un modelo de servicio global.