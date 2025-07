Bosch Home Comfort advierte: el calor extremo redefine el hogar y exige más eficiencia

(Información remitida por la empresa firmante)

Bosch Home Comfort desmonta mitos sobre el calor extremo y alerta sobre sus riesgos reales, que afectan al sueño, la salud y la vida diaria. Ante esta nueva realidad climática, la división apuesta por soluciones inteligentes, eficientes y sostenibles para garantizar el confort y bienestar en el hogar

Madrid, 22 de julio de 2025.- Los termómetros no engañan, pero tampoco lo hace el cuerpo: cada verano se siente más asfixiante que el anterior. El calor se ha instalado como protagonista indiscutible del cambio climático y, lejos de ser una anomalía, hoy representa una constante que desafía la salud, los hábitos y los hogares. Bosch Home Comfort —la división de Bosch dedicada a soluciones inteligentes, sostenibles y energéticamente eficientes para el confort doméstico— ha recopilado datos clave, desmontado mitos comunes y expuesto verdades poco conocidas sobre este fenómeno que ya no se puede ignorar: el calor extremo.



Mitos bajo el sol: lo que se cree sobre el calor y lo que dice la ciencia



• "Cada verano es más caluroso que el anterior". Esta afirmación tiene parte de verdad. A nivel global, los últimos ocho años han sido los más cálidos desde que existen registros. Sin embargo, factores locales como la urbanización acelerada, la humedad ambiental o el efecto isla de calor pueden intensificar la sensación térmica de forma desigual en distintas zonas.



• "Dormir con ventilador es la mejor solución nocturna". Error frecuente. Cuando el ambiente supera los 30 °C, un ventilador que solo mueve aire caliente puede generar una falsa sensación de alivio. Además, su uso prolongado puede provocar sequedad en las vías respiratorias y molestias musculares.



• "Beber agua evita el golpe de calor". Hidratarse es esencial, sí. Pero no suficiente. El golpe de calor también puede sobrevenir si el cuerpo no logra disipar la temperatura, incluso estando bien hidratado. La sombra, el descanso, la ropa adecuada y un entorno fresco son igual de importantes.



• "Las olas de calor son nuevas". No lo son. Pero ahora duran más, ocurren con mayor frecuencia y alcanzan picos más peligrosos. Antes se producían cada 20 años; hoy, cada 3 o incluso menos. Según la AEMET, hay un nuevo patrón climático que exige adaptación urgente.



Verdades incómodas sobre el calor extremo que se deberían saber



• El calor mata más que el frío. Mientras el frío suele ser visto como el enemigo climático más peligroso, el calor extremo es responsable de más muertes. Solo en el verano de 2022, más de 60.000 personas fallecieron en Europa por causas asociadas a las altas temperaturas, según Nature Medicine.



• El cuerpo humano tiene un límite térmico. A partir de los 35 °C con alta humedad, el organismo pierde su capacidad natural para refrigerarse. Cuando la temperatura interna alcanza los 42 °C, se produce un colapso térmico con riesgo vital.



• El asfalto puede superar los 70 °C. Caminar por la ciudad en plena ola de calor es como moverse sobre una plancha encendida. El pavimento urbano puede causar quemaduras en cuestión de segundos y generar fatiga térmica sin que uno se de cuenta.



• El calor altera más el sueño que el ruido. Una noche tropical con temperaturas por encima de los 26 °C puede reducir hasta un 25 % del sueño reparador. Y este déficit tiene consecuencias reales en la concentración, el estado de ánimo y la salud.



• El impacto emocional del calor ya se mapea. Ciudades como París, Barcelona o Nueva York han comenzado a diseñar "mapas de calor emocional", que identifican los barrios más afectados psicológicamente por las olas de calor, cruzando datos de temperatura, ansiedad climática y salud mental.



Datos que sorprenden y preocupan



• En agosto de 2021, Sicilia registró la noche más calurosa de Europa: 48,8 °C.



• En centros urbanos como Madrid, el efecto isla de calor puede elevar la temperatura hasta 7 °C más respecto a las afueras.



• Niños y personas mayores son los más vulnerables, ya que sus mecanismos de regulación térmica son menos eficaces.



Una nueva era climática llama a la puerta de casa

En este escenario, el papel de los hogares es más crucial que nunca. Contar con sistemas inteligentes de climatización, eficiencia energética y soluciones sostenibles ya no es una cuestión de confort, sino de salud y resiliencia.



Desde Bosch Home Comfort, insisten en la importancia de informar, prevenir y actuar con responsabilidad climática. Entender cómo afecta el calor extremo es el primer paso para protegernos, y adaptar los hogares con tecnología eficiente es clave para hacer frente a los veranos del futuro, que ya están aquí.



Climatiza #LikeABosch: el confort también se adapta al cambio climático

Para que el calor extremo no condicione la vida en el hogar, Bosch Home Comfort pone a disposición de los usuarios las claves para elegir las soluciones más idóneas de climatización, combinando eficiencia, sostenibilidad y conectividad. Porque adaptarse al cambio climático también es cuestión de confort y tecnología.







