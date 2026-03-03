BP-Boutique Penal ficha al catedrático Isidoro Blanco Cordero - BP-Boutique Penal

Madrid, 3 de marzo de 2026.- BP-Boutique Penal, despacho especializado en la defensa y acusación penal, ha anunciado la incorporación del Prof. Dr. Isidoro Blanco Cordero como Of Counsel, consolidando así su apuesta por la excelencia técnica en asuntos de máxima complejidad.

Catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Alicante, con más de treinta años de trayectoria, Isidoro Blanco Cordero es reconocido como uno de los máximos expertos en el delito de blanqueo de capitales, compliance penal y responsabilidad penal corporativa. Sus obras son citadas habitualmente por los tribunales y su experiencia abarca desde la consultoría con Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos hasta su labor como Secretario General Adjunto de la Asociación Internacional de Derecho Penal.

Esta incorporación materializa la estrategia de BP - Boutique Penal consistente en la búsqueda de la excelencia en el ejercicio del derecho penal. Con la llegada del profesor Blanco Cordero, el despacho no solo suma prestigio académico, sino capacidad operativa real para abordar asuntos de máxima complejidad técnica.

El Dr. Isidoro Blanco Cordero trabajará estrechamente con el equipo del despacho, integrado por abogados con diversos perfiles, tanto junior como senior, en proyectos de asesoramiento técnico-jurídico, elaboración de dictámenes y fortalecimiento de la formación especializada en derecho penal.

Respecto a su llegada a la firma, el profesor Blanco Cordero ha señalado que integrarse en BP-Boutique Penal facilita el traslado de décadas de investigación al caso concreto, permitiendo tender puentes entre el ámbito universitario y los tribunales, espacios donde, en última instancia, se decide el destino de personas y empresas.

Por su parte, Alejandro Seoane Pedreira, socio director de BP-Boutique Penal, ha destacado que la incorporación de Isidoro aumenta significativamente el valor añadido ofrecido a los clientes a la hora de enfrentarse a los procedimientos de mayor complejidad técnica y relevancia mediática.

