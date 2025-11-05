El Brent se encarece un 7% mientras trata de encontrar el equilibrio entre la sobreoferta y la demanda

En el mes de octubre el precio del crudo ha rebotado de manera puntual un 7 por ciento, registrando los 65 dólares por barril. Sin embargo, hasta el momento el Brent ha acumulado un descenso del 22 por ciento. Desde Tempos Energía consideran que la clave para encontrar el equilibrio entre el exceso y la demanda está en las temperaturas del invierno, la oferta de la OPEP+, las compras de Asia y la tregua de aranceles. Los precios podrían caer hasta los 58 dólares o escalar hasta los 75 dólares el barril

El pool eléctrico en el mes de octubre se ha encarecido casi un 40 por ciento mientras el gas europeo alcanza una máxima calma. Cualquier circunstancia puede romper ese letargo del gas y hacer que la luz se dispare en horas punta hasta los 110 euros

Sevilla, 05 de noviembre de 2025.- Durante el mes de octubre el precio del barril de Brent se ha encarecido un 7 por ciento con precios en torno a los 65 dólares. Este incremento puntual viene precedido por un descenso del 22 por ciento en el precio. El mercado digiere el exceso de la oferta a la par que mide el pulso de la demanda antes de que comience el invierno. Para los expertos en Tempos Energía “es una etapa de estabilidad vigilada pendientes del equilibrio entre el frío y la geopolítica”. Desde la consultora señalan que el crudo afronta el invierno en un rango entre los 60 y 70 dólares tras un año de fuertes oscilaciones.

Para Antonio Aceituno, analista de mercados energéticos y CEO de la consultora Tempos Energía la clave está una vez más en las temperaturas del invierno: “si el frío arrecia y la OPEP+ mantiene su control, el barril podría escalar hasta los 72-75 dólares, unos niveles no vistos desde el mes de junio”. Sin embargo, si el invierno es templado y el dólar sigue fuerte, “las cotizaciones del Brent podrían encontrarse por debajo de los 60 dólares, retrocediendo hacia los 58-59 dólares, un rango que no toca desde diciembre de 2023”.

Rebote en octubre

El mes de octubre ha resultado inusualmente volátil cotizando a 65 dólares el barril, un mes en el que el barril ha rebotado un 7 por ciento, aunque se haya acumulado un descenso del 22 por ciento desde el máximo registrado en enero. Según el análisis de Aceituno “el mercado parece haber encontrado suelo, aunque sin señales de recuperación. Lo que antes era una caída libre ahora es una pausa tensa con un frágil equilibrio entre la sobreoferta y la debilidad de la demanda”.

Para Tempos Energía, la principal guía de la brújula del Brent es la oferta. La OPEP+ ha devuelto más de 2 millones de barriles diarios desde el mes de abril y Estados Unidos mantiene una producción récord de 13,8 millones de barriles por día. Por su parte, el Mar del Norte exporta al mayor ritmo en ocho años. Las sanciones de Estados Unidos a las petroleras rusas Rosneft y Lukoil han alterado las rutas y han encarecido los precios de transporte generando tensiones logísticas temporales.

China se convierte en la segunda aguja de la brújula del Brent. La actividad manufacturera mantiene siete meses de contracción y el consumo de la gasolina ha caído un 9 por ciento por eso “ese enfriamiento de Asia limita el pulso de la demanda en un momento en el que en el hemisferio norte comienza su invierno. Con un resultado a la ecuación en el que el mercado cuenta con mucho crudo disponible y poca urgencia por comprar”.

La tercera guía es la fuerza del dólar; con la Reserva Federal de los Estados Unidos manteniendo el tono restrictivo consigue impulsar a la moneda estadounidense y deja al petróleo en una situación menos atractiva. La OPEP+ consciente del riesgo de exceso ha optado por un incremento limitado en el mes de diciembre, lanzando un mensaje al mercado “no habrá diluvio de barriles si la debilidad persiste”.

El cuarto vector es la situación macroeconómica con una tregua de aranceles entre Estados Unidos y China generando optimismo. Desde Washington se han recortado las tarifas y Pekín ha prometido nuevas compras agrícolas. Señala Aceituno que “este gesto podría sostener el rebote si la demanda industrial mejora en este mes noviembre”.

El gas duerme, pero la electricidad empieza a moverse

En cuanto al pool, desde la consultora interpretan que el gas en Europa ha alcanzado su punto de máxima calma antes del inicio del invierno. Explican que, si la tregua de las temperaturas se mantiene, el gas consolida su suelo y la electricidad se mantendrá moderada. El precio medio del gas se mantiene entre los 31 y 33 euros, su nivel más bajo desde 2021, pero el pool eléctrico en octubre ha repuntado un 38,8 por ciento, con una media de 75,78 euros el megavatio hora. Es por ello por lo que desde Tempos Energía subrayan que “mientras el gas duerme, la electricidad empieza a moverse”.

Adelantan que con un TTF entre los 31 y los 33 euros el megavatio hora, los picos de electricidad pueden alcanzar los 96 euros el megavatio hora. Pero insisten en que cualquier incidente puede sacar al gas del letargo e incrementar los precios de la luz llegando alcanzar hasta los 110 euros el megavatio la hora. Esta incertidumbre lleva al analista de mercados energéticos Antonio Aceituno a apuntar que “Europa encara el invierno más tranquilo y vulnerable de los últimos tiempos”.

