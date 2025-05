Brolla consolida su liderazgo en la Industria 4.0 con soluciones de automatización para centros logísticos

(Información remitida por la empresa firmante)

La ingeniería española se posiciona como referente en paletización automática, ensacado industrial y sistemas de clasificación de mercancías para entornos de cross docking

Madrid, 26 de mayo de 2025.- En un momento en que la eficiencia logística y la automatización se han convertido en factores clave de competitividad, Brolla emerge como una de las empresas más innovadoras del panorama industrial nacional. Especializada en soluciones personalizadas de automatización, Brolla ha reforzado su papel como socio tecnológico de referencia para empresas del sector logístico e industrial que buscan adaptarse a los retos de la Industria 4.0.



Con más de una década de trayectoria, Brolla desarrolla e implementa sistemas automatizados que transforman por completo los procesos de producción y distribución. Entre sus soluciones estrella se encuentran los paletizadores, sistemas de ensacado de alta producción y avanzados sorters de mercancías, especialmente diseñados para centros de distribución con operaciones de cross docking, donde la velocidad y el control son esenciales.



"Diseñamos máquinas que no solo automatizan, sino que mejoran radicalmente la productividad y el uso del espacio en planta", afirma el equipo de ingeniería de Brolla. "Nuestro enfoque es siempre a medida, intentando garantizar que nuestras máquinas estándar, ya contrastadas, se adaptan de la mejor forma posible a las necesidades de cada cliente".



Innovación aplicada a la paletización y el ensacado

La gama de paletizadores de Brolla abarca desde soluciones compactas para líneas de baja producción hasta sistemas totalmente automatizados capaces de operar en entornos de alta exigencia. Estas máquinas permiten reducir errores, optimizar el flujo de carga y adaptarse a distintos formatos de producto.



Por su parte, los sistemas de ensacado, tanto automáticos como semiautomáticos, ofrecen una combinación perfecta de flexibilidad, precisión y robustez. Son utilizados en industrias tan diversas como la alimentaria, de áridos, química o agrícola, garantizando un alto rendimiento incluso en entornos con cambios frecuentes de formato.



Sorters de mercancías: pieza clave en centros de cross docking

En centros logísticos de alto rendimiento, el clasificador o sorter se ha convertido en una herramienta esencial. Brolla ha desarrollado sistemas de clasificación de palets que permiten gestionar grandes volúmenes de forma rápida y eficiente, además de medir el peso y el volumen de la mercancía. Este conjunto permite mejorar el control sobre la mercancía y asegurarse que cada unidad llega al destino correcto sin contratiempos ni errores.



Estos sistemas son altamente valorados en operaciones de cross docking, donde los productos no pasan por almacenamiento, sino que se transfieren directamente desde el área de recepción al área de salida. La automatización de este proceso mediante sorters reduce tiempos, errores y costes operativos.



Industria 4.0 hecha en España

El éxito de Brolla radica no solo en su capacidad tecnológica, sino en su enfoque artesanal aplicado a la ingeniería: cada solución es diseñada e implementada por un equipo multidisciplinar que comprende tanto los desafíos técnicos como los económicos del cliente. La empresa también apuesta por la integración de sistemas de control y sensorización, lo que permite una trazabilidad total de las operaciones.



Actualmente, Brolla trabaja con empresas de múltiples sectores, desde fabricantes hasta operadores logísticos, y continúa su expansión nacional e internacional, consolidándose como un actor clave en la transformación digital del tejido industrial.







