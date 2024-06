BSC Solutions, una startup que protege en la era digital de las inteligencias artificiales

(Información remitida por la empresa firmante)

Gandía (Valencia), 27 de junio de 2024.- La Startup Española BSC Solutions con sede en Gandía, es semifinalista en los prestigiosos eAwards 2024 de la Fundación NTT Data Spain. Este reconocimiento destaca a Startups que utilizan la tecnología en beneficio de la sociedad, seleccionando proyectos innovadores, escalables y sostenibles. Solo 16 de 605 Startups han llegado a la semifinal, y BSC Solutions está entre las mejores.



Una Propuesta de Valor - El CEO de BSC Solutions, Vicente Javier Pellicer, y el CTO, Iván Chover, presentaron la tecnología en la sede de NTT Data Spain en Madrid. "This photo is not AI" ("Esta foto no es de AI"), SmartContract que ayuda a verificar y proteger información importante como fotografías, documentos y contenido web. Esto es necesario en un mundo donde las IA pueden crear imágenes y contenidos falsos.



Pellicer explicó que la protección de la información digital es necesaria para la preservación de la autenticidad. "Es necesario defender los intereses de la sociedad con procedimientos verificables e inmutables, al margen de las capacidades de las IA. La reputación y libertad está en juego si la tecnología no defiende lo real".



El uso malicioso de las IA permitirá manipular información a una velocidad y con una calidad tal, que un email con "Hace un día estupendo" de alguien importante se transforme en un email con una historia y fotografías capaces de socavar la confianza. "Hay que tomar medias al respecto", enfatiza Pellicer ante el jurado.



BSC ofrece mediante el ' Smart Digital Security Contract':



1. Autenticidad fotográfica: Captura fotografías directamente desde el objetivo de la cámara hasta la blockchain.



2. Contenido web seguro: Captura el contenido original de la web validado por la Blockchain.



3. Documentos seguros: Verifica documentos originales, incluso desde copias impresas, superando las limitaciones de la firma digital del PDF.







Un enfoque necesario, Ivan Chover destacó que la tecnología va más allá de una blockchain tradicional, las características únicas de blocksplitchain suponen una barrera ante la competencia y confieren robustez cuántica, superando los inconvenientes asociados a las transacciones masivas y falsificación de productos en el mundo real. Más allá de las IA, la autogobernanza mejora procesos administrativos y sociales, como la validación de licencias con gestión inteligente de residuos, que propone el pacto verde Europeo.



Reconocimiento y futuro, en la apertura del evento, Bruno Bedoya, Director de NTT Data Spain, felicitó a los semifinalistas: "Enhorabuena a todos los semifinalistas, ya por estar aquí son ganadores. De 605 proyectos presentados, solo 16 semifinalistas han llegado a esta fase de los premios. Las Startups semifinalistas están en el Top 3% de todas las Startups que se han presentado. Felicitaciones porque ya tienen el mindset correcto, Startups que quieren dejar el mundo un poco mejor de lo que está".



BSC Solutions continúa la misión de revolucionar la autenticidad digital, brindando herramientas poderosas en un mundo cada vez más digitalizado. Con una ronda de inversión abierta por el 5% del capital social, busca atraer a inversores interesados en brindar apoyo y contribuir a un futuro más seguro y auténtico.







