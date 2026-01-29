Burgos acoge el primer Congreso Internacional 'Evolución por la Unidad' - CONGRESO EVLUCIÓN POR LA UNIDAD

Madrid, 29 de enero de 2026.-

Un Congreso para reconectar con la sabiduría interior. El evento se celebrará en formato presencial y online.

Burgos, España, será sede del Primer Congreso Internacional “Evolución por la Unidad – Conecta con tu Sabiduría Interior”, un encuentro internacional que tendrá lugar los días 21 y 22 de marzo de 2026 en formato presencial y online, permitiendo la participación tanto del público local como de asistentes de distintos países.

El congreso nace como una iniciativa de Paqui García, empresaria y Coach y Oliva Abad, escritora y experta en Coaching Transvibracional, con el objetivo de crear un espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje en torno al desarrollo de la conciencia, el bienestar emocional y la evolución personal en el contexto de los desafíos actuales de la humanidad.

Un espacio para el crecimiento personal y la consciencia colectiva

“Evolución por la Unidad” propone un enfoque integrador que conecta la dimensión personal con la social y la emocional con la práctica cotidiana. A través de ponencias, dinámicas y talleres, los asistentes podrán descubrir herramientas para mejorar su calidad de vida, fortalecer su capacidad de autogestión emocional y encontrar mayor claridad y propósito en su camino personal y profesional.

Meditación Mundial por la Unidad

Uno de los momentos más destacados del congreso será la Meditación Mundial por la Unidad, una experiencia colectiva en la que personas de distintos lugares del mundo se conectarán de forma simultánea. Actualmente, 35 referentes de 19 países se han sumado a liderar este encuentro con un propósito común: crear un espacio de presencia, conexión y coherencia interior.

La organización subraya que se trata de una vivencia que trasciende las palabras y busca generar un impacto emocional profundo, poniendo en valor la fuerza de la intención colectiva y la unión entre personas, más allá de fronteras y culturas.

Referentes internacionales en desarrollo personal y transpersonal

El congreso contará con la participación de 12 reconocidos ponentes del ámbito del crecimiento personal y el desarrollo transpersonal, entre ellos: Rodolfo Fuenzalida, Mónica García, Juan Latorre y Mikel Noris.

A lo largo del congreso, los 12 expertos abordarán dinámicas orientadas al bienestar y al desarrollo del cuerpo, la mente y el espíritu, con propuestas prácticas que los asistentes podrán aplicar en su vida diaria.

Formato híbrido y acceso internacional

El formato presencial y online permitirá que personas de diferentes perfiles, edades y países puedan acceder a esta experiencia, tanto desde Burgos como desde cualquier parte del mundo, fomentando un entorno de aprendizaje compartido y conexión entre culturas.

Las entradas ya se pueden reservar a través de la web oficial del congreso, donde también está disponible el programa completo, horarios y modalidades de participación.

Contacto

Emisor: CONGRESO EVLUCIÓN POR LA UNIDAD

Contacto: CONGRESO EVLUCIÓN POR LA UNIDAD

Número de contacto: +34 670 38 80 46