Cabolo; la IA que elimina la dependencia de la nube y protege la información desde su origen - Cabolo

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de mayo.- La innovadora tecnología italiana transforma audio y vídeo en texto, permitiendo la organización, el archivo y el análisis de la información generada en reuniones, interrogatorios, conferencias, eventos y otros contextos de alta sensibilidad.

En un mundo hiperconectado, donde parece que todo debe depender de la nube, existe una tecnología italiana que sigue el camino opuesto. Precisamente por ello está atrayendo la atención de instituciones, empresas y medios de comunicación. Se llama Cabolo y es la solución desarrollada por Cedat85 para gestionar de forma segura los contenidos generados durante reuniones, sesiones operativas, interrogatorios, conferencias y todos aquellos entornos en los que la confidencialidad no es un paso final, sino el verdadero punto de partida.

Hoy la parte más valiosa de la información no nace en los documentos, sino en la voz: en las reuniones, en los intercambios operativos y en los momentos en los que se forman decisiones y responsabilidades. Preservar estos contenidos en el lugar donde se generan se ha vuelto imprescindible. Si queremos construir un futuro digital realmente fiable, debemos partir de la voz y protegerla antes de que salga del perímetro de quien la produce, subraya Gianfranco Mazzocoli, CEO de Cedat85.

Cabolo funciona sin conexión a internet, creando un entorno en el que es posible grabar y procesar audio y vídeo directamente en local, transcribirlos, archivarlos, organizarlos, estructurarlos y hacerlos inmediatamente consultables. Sin servidores externos, sin almacenamiento en la nube y sin riesgos de interceptación o fuga de información. Solo inteligencia artificial local, cifrado avanzado y control total por parte de la organización. Además, el sistema permite la transcripción y traducción offline de reuniones, acelerando el trabajo con contenidos audiovisuales y garantizando que los datos nunca abandonen la infraestructura interna.

Esta elección que va contra la corriente dominante —el regreso de la inteligencia artificial a una dimensión física y privada, más cercana a las personas y alejada de la web— es lo que llevó a Gartner a incluir a Cedat85 entre los actores europeos más relevantes en el ámbito de la IA aplicada a la voz. Un reconocimiento basado en más de cuarenta años de experiencia en el tratamiento del lenguaje natural y en un principio simple pero revolucionario: hacer que la tecnología sea potente, pero sobre todo fiable, segura e inviolable.

La fuerza de Cabolo reside también en su versatilidad. El dispositivo puede colocarse sobre la mesa durante una reunión, conectarse a un sistema de audio profesional, integrarse con Teams o Zoom o instalarse en una sala de control mediante el protocolo Dante, que permite gestionar múltiples canales de audio al mismo tiempo. La inteligencia artificial reconoce a los participantes, organiza automáticamente los contenidos y los archiva con criterios claros y fácilmente navegables, todo ello sin necesidad de acceso a internet: una ventaja crucial para tribunales, organismos de defensa, actividades de investigación, consejos de administración, universidades, eventos internacionales y, en general, en todas aquellas situaciones en las que el origen de la decisión comienza de forma oral.

A diferencia de las soluciones online habituales, Cabolo es un ecosistema offline diseñado específicamente para la gestión combinada de audio, vídeo y texto. Su principal fortaleza reside en incorporar la inteligencia artificial en un entorno completamente privado, gracias a una ingeniería desarrollada para procesar, archivar y sintetizar información con total seguridad. Al funcionar íntegramente a nivel local, Cabolo ofrece un espacio de trabajo seguro y autónomo donde la soberanía de los datos sensibles permanece en manos del usuario. Y gracias a una IA que incluso puede aprender del propio usuario, Cabolo mejora constantemente sus prestaciones, ofreciendo la máxima eficiencia con un consumo energético hasta diez veces inferior al de las soluciones en la nube y con un impacto medioambiental mínimo, explica https://www.cabolo.com/, Managing Director de Cedat85.

La nueva generación presenta herramientas diseñadas para profesionales que necesitan trabajar rápidamente con grandes volúmenes de contenido: resúmenes inteligentes, sintesis de conceptos clave, informes automáticos y funciones de edición para eliminar redundancias y mejorar la legibilidad. Y con Insights, Cabolo también ofrece una visión analítica de todo el material recopilado, señalando prioridades y problemas mediante una lógica visual inmediata e intuitiva.

No sorprende que la suite sea especialmente valorada en entornos de alta sensibilidad: desde las instituciones europeas hasta grandes grupos internacionales, pasando por el sector judicial, donde Cabolo Interview Kit —equipado con cifrado de 4096 bits y watermark digital— ya es una herramienta cotidiana en los procedimientos introducidos por la Reforma Cartabia en Italia, que prevé el registro obligatorio de todos los interrogatorios.

Un reconocimiento relevante llegó en 2024, cuando Cabolo fue invitado a la reunión ministerial del G7 sobre Industria, Tecnología y Digital celebrada en Trento para contribuir a los trabajos sobre la Declaración internacional para una IA ética y responsable. Una señal clara de que la gestión segura y local de los datos ya no es un nicho para expertos, sino uno de los terrenos estratégicos de la innovación global.

Cabolo demuestra que se puede innovar sin renunciar al control. En una época hiperconectada, vuelve a poner en el centro la idea de que los datos tienen más valor cuando permanecen donde nacen: en manos de quien los genera. Y lo hace con la solidez de una tecnología ya adoptada por importantes realidades como el Ministerio de Justicia de España (Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia), el Ministerio de Justicia, Administración y Transformación Digital de Croacia, el Federal Executive Council de Nigeria, Royal Devon University (Devon, Reino Unido), Masaryk University (Brno, República Checa), Istituto Poligrafico dello Stato italiano, SEA Aeroporti di Milano, el Tribunal de Turín, el Consejo Regional del Friuli-Venezia Giulia y Allianz.

Un recorrido consolidado que ya fue reconocido en 2021 , cuando las soluciones de Cedat85 conquistaron, mediante una licitación global, el Parlamento Europeo, proporcionando la gestión en tiempo real de los contenidos de las sesiones plenarias en las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea.

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