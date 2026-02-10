Gerente General de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia - Andrés Farrugia

Caja de Ahorros suscribió un convenio interinstitucional con el Órgano Judicial para facilitar el acceso a créditos responsables a casi 7,000 funcionarios, una iniciativa impulsada bajo la gestión de Andrés Farrugia, orientada a fortalecer la inclusión financiera en el sector público

Madrid, 10 de febrero.- La alianza entre la Caja de Ahorros y el Órgano Judicial representa un paso significativo para ampliar las oportunidades de financiamiento accesible y responsable para los colaboradores de esta institución estatal, reafirmando el compromiso de la banca pública con la estabilidad financiera de los trabajadores.



Caja de Ahorros: un convenio para fortalecer la inclusión financiera

El acuerdo fue firmado por el Presidente (E) del Órgano Judicial, Magistrado José Antonio Vargas, y el Gerente General de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, con miras a establecer líneas de crédito con condiciones más favorables para los funcionarios judiciales.



El convenio permitirá a los cerca de 7,000 funcionarios de esta rama del Estado solicitar préstamos personales y otros productos crediticios bajo términos que responden a sus condiciones laborales, con tasas y plazos diseñados para su realidad económica.



Durante la firma del convenio, Andrés Farrugia resaltó que esta iniciativa es una muestra del interés de la Caja de Ahorros por ofrecer soluciones financieras responsables y ajustadas a las necesidades de los trabajadores públicos.



"Este convenio busca facilitar que los funcionarios del Órgano Judicial puedan acceder a financiamiento de forma ágil, transparente y con condiciones que impulsen su bienestar económico y familiar", afirmó Andrés Farrugia.



Créditos responsables con enfoque humano



Facilitar acceso y promover estabilidad financiera

Entre los beneficios acordados se encuentran:



• Tasas competitivas para préstamos personales.



• Plazos accesibles según la capacidad de pago de los funcionarios.



• Procesos simplificados de evaluación y desembolso.



La firma del acuerdo también incluye mecanismos de seguimiento y acompañamiento para los solicitantes, con el objetivo de garantizar que los compromisos financieros se ajusten a las posibilidades reales de los solicitantes y fomentar una cultura de crédito responsable.



Mediante esta alianza, la Caja de Ahorros reafirma su papel como entidad bancaria cercana a las necesidades de los colaboradores del sector público, ofreciendo productos que contribuyen al mejoramiento de su calidad de vida y al fortalecimiento de la economía familiar.



Andrés Farrugia: un paso para consolidar la banca social

Este convenio se suma a otras iniciativas impulsadas bajo la gestión de Andrés Farrugia para ampliar la inclusión financiera en sectores tradicionalmente desatendidos, reforzando la misión de la Caja de Ahorros de promover el acceso al crédito como una herramienta de crecimiento y estabilidad.



Con esta alianza, la entidad refuerza su compromiso de brindar soluciones financieras que acompañen los proyectos personales y profesionales de la población trabajadora, posicionándose como un aliado estratégico del sector público panameño.

