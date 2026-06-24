El calor también mata dentro de la nave, una tecnológica malagueña trae la monitorización térmica - Diego Jiménez Pavón

(Información remitida por la empresa firmante)

Málaga, 24 de junio de 2026.-

Las olas de calor se han hecho cada vez más frecuentes y afectan a la salud de los trabajadores más expuestos. Como señala Diego Jiménez Pavón, fundador y administrador único de Anukys Europe S.L., para proteger a las personas es necesario medir la temperatura en almacenes y talleres. En 2025 hubo un pico de fallecimientos de trabajadores en espacios cerrados sin ventilación y en plena campaña de la Inspección de Trabajo, que ya ha multiplicado las sanciones por no proteger del calor a las plantillas.

Empresas como la malagueña Anukys han desarrollado soluciones para ello y monitorizan las condiciones de trabajo para evitar estos problemas.

En junio de 2025, un trabajador de 63 años falleció por una patología no traumática mientras trabajaba en una nave con altas temperaturas, sin ventilación ni acondicionamiento, en Valdemoro (Madrid). Según denunció Comisiones Obreras, la empresa ya contaba con un requerimiento previo de la Inspección de Trabajo por incumplimientos de la normativa. Aquella muerte formó parte de un grupo de cinco fallecimientos de trabajadores en apenas dos semanas, vinculados a las altas temperaturas. El caso desmonta una idea muy extendida: que el golpe de calor solo amenaza a quien trabaja a la intemperie.

El pasado 15 de junio de 2026, el Ministerio de Trabajo anunció que avisará a miles de empresas de su obligación de proteger frente al calor, dentro de lo que ha descrito como la mayor actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en 30 años. La advertencia no es retórica: en junio de 2026 ya han empezado las olas de calor.

El interior de la nave es un punto ciego

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), organismo científico-técnico del Ministerio de Trabajo, cifra en al menos el 4% la proporción de accidentes de trabajo mortales en España provocados por temperaturas extremas, a partir de los datos del sistema DELTA de comunicación de accidentes entre 2020 y 2022. El mismo organismo alerta de que la siniestralidad laboral aumenta un 17% durante las olas de calor.

El problema crece y se concentra en el tiempo. En Andalucía, CCOO estima que en 2025 se registraron 303 muertes en la población general por exceso de temperatura, casi un 90% más que en 2024. Las estadísticas de la Junta de Andalucía recogen 104 accidentes vinculados a estos fenómenos, con un accidente laboral grave y dos fallecidos.

El marco legal es claro y exigente, también puertas adentro. El Real Decreto 486/1997, en su Anexo III, fija para los espacios interiores una temperatura de entre 14 y 25 grados en trabajos ligeros y de entre 17 y 27 grados en trabajos sedentarios, con una humedad relativa de entre el 30 y el 70 por ciento. Los almacenes logísticos, las cocinas industriales, las lavanderías y las naves de producción suman al calor ambiental el que genera la maquinaria, y una ventilación a menudo insuficiente, lo que los convierte en hornos durante el verano.

Cuando esos límites se superan de forma sostenida y la empresa no adopta medidas, la infracción se considera grave o muy grave. Las multas por infracción grave van de 2.451 euros a 49.180 euros, y las muy graves pueden alcanzar los 983.736 euros. La presión inspectora se ha disparado: según CCOO de Andalucía, las sanciones por incumplimientos relacionados con el calor pasaron de 175.000 euros en 2021 a 1,4 millones de euros en 2024.

Precisamente para la protección de la salud de los trabajadores y para la protección legal de la empresa, Anukys ofrece un sistema de control de temperatura y registro para PRL orientado a la medición en continuo de las condiciones ambientales de trabajo. El objetivo es que las empresas puedan adecuar las condiciones de trabajo, modificar horarios y evitar trabajar en temperaturas inadecuadas.

Diego Jiménez Pavón comenta que ya en la primera ola de calor del año han recibido un gran número de solicitudes de empresas, “Las empresas grandes con departamentos de recursos humanos son las más concienciadas, no quieren que sus trabajadores vayan a tener problemas de salud, tanto por ética y por cuestiones prácticas, eso implica más bajas e incluso problemas legales, y este sistema además les sirve como prueba.”

La ley ha ido evolucionando: el Real Decreto-ley 4/2023, obligó a adaptar las condiciones de trabajo cuando la AEMET emite avisos naranja o rojo; el permiso climático de cuatro días retribuidos del Real Decreto-ley 8/2024; y la adhesión de España, el 28 de abril de 2026, al Convenio de la OIT que reconoce el entorno de trabajo seguro y saludable como derecho fundamental.

De "dar agua" a documentar con datos

Desafortunadamente también hay empresas que no tienen conciencia: "Muchas empresas siguen creyendo que con dar agua y permitir algún descanso ya cumplen, y no es así. La ley obliga a evaluar el riesgo, a mantener unos rangos térmicos concretos y, sobre todo, a poder demostrarlo. Cuando llega la Inspección o cuando ocurre un accidente, la pregunta es siempre la misma: ¿qué temperatura había en ese puesto y qué hizo usted al respecto? Sin un registro objetivo, esa pregunta no tiene respuesta y la empresa puede tener problemas", explica Diego Jiménez Pavón, fundador y administrador único de Anukys Europe S.L.

La solución de monitorización térmica de Anukys instala una red de sensores en la nave, el almacén o el taller que mide en tiempo real la temperatura, la humedad y otros parámetros ambientales, conserva el histórico y lanza alertas automáticas cuando los valores se acercan a los límites legales. Ese registro permite a la empresa documentar el cumplimiento del RD 486/1997, activar sus protocolos de prevención antes de que el riesgo se materialice y aportar pruebas objetivas ante una inspección o una reclamación.

"No vendemos aire acondicionado, vendemos visibilidad. Una empresa que mide sabe cuándo tiene que ventilar, cuándo redistribuir tareas y cuándo parar, y lo decide con un dato, no con una sensación. Esa diferencia protege a las personas y protege también a la empresa", añade Jiménez Pavón.

Anukys trabaja con compañías industriales, servicios de prevención de riesgos laborales y empresas que gestionan la seguridad y salud de sus plantillas, integrando la monitorización térmica dentro de sus sistemas de prevención.

Sobre Anukys Europe S.L.

Anukys Europe es una empresa tecnológica con sede en Málaga, especializada en IoT industrial, optimización energética, gestión de flotas y consultoría en inteligencia artificial.

Desarrolla soluciones de sensorización y telemetría para entornos industriales.

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